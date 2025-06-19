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    Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов
    Глава «Союзмультфильма» не исключила появление персонажа президента в «Простоквашино»
    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Глава ВТБ назвал вредным для экономики нынешнее укрепление рубля
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

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    19 июня 2025, 17:20 • Новости дня

    Экс-посол Германии оказался в эпицентре разгона антироссийского митинга в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший немецкий посол в Грузии Хуберт Кнырш в нарушение законов находился в здании парламента страны в июне 2019 года, когда произошел разгон антироссийского митинга в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Факт раскрылся во время заседания временной парламентской комиссии, которая в том числе расследует события того периода.

    Свидетели отмечали на заседании комиссии, что Кнырш находился в здании парламента, которое штурмовала радикальная оппозиция и где располагался оперативный штаб властей, по приглашению тогдашнего министра МВД Грузии, ныне одного из лидеров оппозиции Георгия Гахарии.

    Пребывание посла в эпицентре таких событий является нарушением Венской конвенции, тем более что его жизни могла угрожать опасность.

    Председатель временной следственной комиссии парламента, вице-спикер Теа Цулукиани отметила, что в период работы в Грузии послом Германии Хуберт Кнырш «отличался тем, что давал или пытался давать указания представителям руководства страны».

    «Он и мне пытался давать поручения, которые я не исполняла, работая тогда министром культуры», – сказала Цулукиани.

    По ее словам, Кнырш периодически «говорил тем или иным высшим чинам Грузии, что они должны делать, и это не было дипломатией».

    «Почему исключать, что этот персонаж (Кнырш) мог давать какие-то неправильные поручения министру МВД (во время разгона митинга)», – задалась вопросом глава комиссии.

    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    18 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией

    Политик Гердт: Мерц пытается убедить немцев в стратегической важности помощи Киеву

    В Германии объяснили слова Мерца о членстве Украины в НАТО после мира с Россией
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц словами о будущем членстве Украины в НАТО пытается оправдать уместность многомиллиардной помощи Киеву. Берлину необходимо убедить общественность в важности инвестиций в якобы укрепление восточного фланга НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Мерц заявил о возможном вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией.

    «После окончания украинского кризиса в Германии на разных уровнях начнутся разбирательства и расследования о том, куда были потрачены выделенные Киеву миллиарды. Также будет поставлен вопрос об уместности помощи Украине в целом. По итогам этих процессов ряду деятелей могут даже грозить реальные сроки», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Похожая дискуссия развернется и в общественном поле. Команда Мерца прекрасно понимает, что бюджетные деньги, не обеспеченные никакими залогами, были потрачены впустую. Но бросить проект «Украина» после всего этого – значит, навлечь гнев налогоплательщиков», – продолжил спикер.

    «Таким образом, команда канцлера пытается убедить немцев в том, что деньги выделялись не просто на какую-то страну, граничащую с Россией, а на будущего члена НАТО и укрепление восточного фланга альянса. Мерц своими заявлениями говорит, что это были стратегические инвестиции. Кроме того, канцлер видит, как Трамп «отбивает» инвестиции Киеву ресурсной сделкой, и хочет перед немцами аргументировать траты Германии», – указал он.

    Политик допустил, что после окончания конфликта действительно может быть запущен процесс вступления Украины в НАТО, но по частям. «В этом вопросе важнее не само членство, а то, какая часть страны войдет в альянс. У ее соседей есть исторические претензии на территории, и я думаю, они найдут аргументацию для запуска территориального передела», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

    «Сначала мы должны достичь безоговорочного прекращения огня, а затем договориться о мирном соглашении. Но даже до этого, очевидно, еще довольно далеко», – сказал он в интервью телеканалу ARD.

    Месяц назад на встрече с генсеком альянса Марком Рютте в Брюсселе Мерц заявил: «У Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, что наверняка предшествует возможному принятию в НАТО». В апреле в интервью изданию Handelsblatt немецкий политик подчеркивал: «Обещание членства Украины в ЕС остается в силе, как и перспектива вступления в НАТО».

    По информации Bloomberg, на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня участники обсудят возможность включения поддержки Киева в потенциальное повышение военных трат – до 5% ВВП каждой страны. При этом в повестке не указаны вопрос вступления Украины в альянс и обещание долгосрочной помощи в сфере безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему предстоящий саммит НАТО рискует публично зафиксировать раскол между членами альянса и какую роль в этом сыграет Киев.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

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    19 июня 2025, 15:04 • Новости дня
    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией

    Политолог Рар: Отношения России и Германии оказались на пороге военного конфликта

    Рар объяснил решение России отказаться от военно-технического сотрудничества с Германией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение Москвы выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве логичен: Германия является одним из крупнейших оружейных доноров Украины, а часть немецких элит и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступают за усиление антироссийских санкций, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

    «Прекращение двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина в военно-технической сфере – формальность. С начала активной фазы украинского кризиса страны не ведут никакого взаимодействия по этому направлению. Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «О каком двустороннем сотрудничестве может идти речь, если Германия вооружает Украину и пытается вместе с Британией создать на Западе коалицию против России?» – задался риторическим вопросом собеседник. «Трудно представить, как в будущем смогут возобновиться отношения элит обеих стран. Пророссийские силы в ФРГ практически отсутствуют – за диалог с Москвой выступает только партия «Альтернатива для Германии», да и то очень сдержанно», – продолжил спикер.

    «Что касается реакции обычных немцев на это решение, то часть из них критикуют правительство за то, что Германия рискует вступить в войну с ядерной державой – Россией. Другие обыватели поддерживают жесткую линию Берлина, исходя из-того, что Запад должен «наказать» Москву за «вторжение на Украину», – рассказал аналитик.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, игнорирует слова президента России Владимира Путина о том, что поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus «совсем испортят» отношения Москвы и Берлина. Вместо переговоров он размышляет об усилении антироссийских санкций», – посетовал политолог.

    Рар напомнил, что на следующей неделе в Гааге пройдет саммит НАТО, на котором европейцы попытаются склонить главу Белого дома Дональда Трампа к присоединению к жестким санкциям против России и поставкам нового оружия Украине.

    Ранее стало известно о намерении России выйти из соглашения с ФРГ о военно-техническом сотрудничестве, вступившего в силу в июне 1996 года. «Соглашение в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства», – говорится в сообщении МИД России.

    Ведомство обратило внимание, что немецкие власти «целенаправленно идеологически обрабатывают население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцируют обострение военно-политической ситуации». «Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности. Итоги военных авантюр Германии хорошо известны», – отмечается в заявлении.

    В самом соглашении указывается, что оно создано для военно-технического сотрудничества профильных российских и немецких предприятий, организаций и ведомств. Для реализации инициатив была учреждена двусторонняя комиссия.

    Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал на утрату нейтрального статуса Германии относительно украинского кризиса. Он напомнил, что сейчас ВСУ используют против российских сил в зоне СВО немецкие танки Leopard, а Берлин не исключает поставок Киеву ракет Taurus.

    «Всем хорошо известно, что если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, это исключено, но отношения наши совсем испортит», – подчеркнул глава государства.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль нынешнего года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро. В сумму не включена стоимость материалов, переданных из запасов бундесвера, на 5,2 млрд евро.

    Кроме того, более 10 тыс. украинских солдат прошли обучение в Германии – расходы на это составили около 282 млн евро, сообщает издание Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом). Это делает Берлин вторым после Вашингтона крупным донором ВСУ.

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    18 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Грузия призвала новые власти Сирии отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы попросили Турцию быть посредником перед новыми властями Сирии в отзыве признания Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). После этого мы будем готовы восстановить дипотношения с Сирией», – сказал он.

    По его словам, независимость Абхазии и Южной Осетии была признана в 2018 году «режимом Асада».

    После этого признания Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией, установленные в 1994 году.

    Независимость Абхазии и Южной Осетии также признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру.

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    17 июня 2025, 10:10 • Новости дня
    Грузия упразднила Совет безопасности

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия решила упразднить Совет национальной безопасности с 1 сентября, его функции будет осуществлять правительство, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    По ее данным, во вторник с соответствующей законодательной инициативой правительство обратилось к парламенту.

    Решение объясняется соответствием модели парламентской республики.

    Функции и активы СНБ, включая ситуационную комнату, передадут соответствующим ведомствам.

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    19 июня 2025, 06:20 • Новости дня
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД рассматривает меры против немецких журналистов в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.

    «Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она сообщила, что «подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер».

    Захарова рекомендовала перевести информацию о готовящихся мерах на немецкий язык, чтобы немецкие журналисты были осведомлены о возможных последствиях. Она подчеркнула, что подобные действия – ответ на многолетние попытки немецких властей вытеснить российские СМИ из информационного пространства Германии.

    По словам Захаровой, немецкое общество должно узнать, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители пришли в квартиру семьи Феоктистова в Германии и изъяли у членов семьи паспорта. Феоктистова в минувшую пятницу не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, хотя власти Германии ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.

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    17 июня 2025, 02:00 • Новости дня
    Spiegel узнал, что Бербок заняла в ГА ООН место известной женщины-дипломата

    Spiegel: Бербок заняла место одной из ведущих женщин-дипломатов в ГА ООН

    Spiegel узнал, что Бербок заняла в ГА ООН место известной женщины-дипломата
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Незадолго до окончания срока на посту министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок получила престижную должность в ООН, однако, как узнал Spiegel, на это место претендовала известная женщина-дипломат.

    «Незадолго до окончания срока на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок получила престижный пост в ООН, который на самом деле предназначался для одной из ведущих женщин-дипломатов», – пишет Spiegel.

    Бербок уйдет из Бундестага в конце июня. Согласно внутреннему сообщению немецкого парламента, бывший министр иностранных дел сдаст мандат 30 июня 2025 года.

    Бербок была избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в начале июня. Со 167 голосами она получила необходимое большинство для этой должности. Инаугурация запланирована на 9 сентября, до общих дебатов ГА ООН.

    Объявление, которое было отправлено в Бундестаг в понедельник, вызвало удивление у некоторых членов парламента. Профессия Бербок – международный юрист.

    Академическое образование ведущего политика от партии «Зеленые», которая начала свое обучение в Гамбурге и получила степень магистра в Лондоне, было предметом многочисленных дискуссий в последние годы, сказано в материале.

    «Политику не разрешено называть себя юристом, поскольку Бербок не сдавала необходимых государственных экзаменов. Однако термин «международный юрист» не так четко определен», – сказано в статье.

    Андреа Любке, недавно избранная председательница земли Бранденбург, теперь заменит Бербок в Бундестаге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, назначение бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН, по мнению российских дипломатов, способно осложнить работу этого форума для России.

    Факт избрания бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок главой юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН – позорное явление, говорила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    16 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Мерц выступил против посредничества России между Израилем и Ираном

    Мерц отверг идею посредничества России в конфликте между Израилем и Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии выразил сомнения в способности России сыграть посредническую роль в конфликте между Израилем и Ираном, сообщает агентство DPA.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение против участия России в качестве посредника в разрешении конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что «не видит», чтобы президент России мог выступать посредником в данном конфликте.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Также Мерц отметил, что, по его мнению, России «нужно прекратить» конфликт на Украине.
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    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.

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    17 июня 2025, 10:22 • Новости дня
    В Берлине за ночь сгорели 36 грузовых автомобилей

    Tекст: Мария Иванова

    В ночные часы в двух районах Берлина одновременно вспыхнули пожары, уничтожившие десятки грузовых машин, основная версия – умышленный поджог.

    В результате предполагаемого поджога в берлинских районах Бритц и Лихтенберг сгорели 36 грузовых автомобилей, сообщает ТАСС.

    Пожарная служба столицы Германии заявила, что сигнал о возгорании в Лихтенберге поступил в 2.56 по местному времени, где огнем были уничтожены 17 транспортных средств на парковке телекоммуникационной компании.

    Через три минуты поступило сообщение о втором пожаре в Бритце, где сгорели еще 19 грузовых автомобилей, принадлежавших фирме по доставке посылок. На обоих местах происшествий оперативно работали около 100 сотрудников пожарной службы, пожары удалось быстро локализовать.

    Жертв и пострадавших среди людей нет. О причинах возгорания пока официально не объявлено, полицейские выясняют, связаны ли оба инцидента между собой и рассматривают версию поджога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в общине Оттерсберг на севере Германии ночью произошел пожар, в результате которого полностью сгорели семь электромобилей Tesla.

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    17 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Посла Германии в Грузии обвинили в «политической педофилии»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Член грузинского оппозиционного движения «Сила народа» аналитик Давид Картвелишвили назвал «политической педофилией» общение посла Германии в Грузии Петера Фишера со школьниками на тему «Объединенные разнообразием» о Евросоюзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Фишер регулярно критикует власти Грузии и вызывает аналогичную реакцию с их стороны, он заявил, что встретился с грузинскими школьниками, а также находящимися в стране их украинскими сверстниками. В ходе беседы он и объяснил им, что «никто не отказывается от своих культурных традиций в ЕС».

    Он заявил, что «дети любят эти идеалы», поэтому «сумасшедшая антиевропейская пропаганда не воздействует на них».

    «Могу назвать это только «политической педофилией» и целенаправленной провокацией на болезненную для грузин тему. Фишер словно проверяет наши власти и народ – а вот попробуйте выслать меня из страны!», – сказал Картвелишвили.

    По его словам, «и у нашего терпения есть предел».

    «Грузия никогда не будет в проигрыше. Пока же надо закрыть двери наших школ и детских садов для подобных "политических педофилов"», – сказал представитель «Силы народа».

    ЕС критикует Грузию за принятый в прошлом году закон «О защите семейных ценностей» о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

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    17 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Компания Helsing получила 600 млн евро для разработки военных дронов для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Компания Helsing, специализирующаяся на военных разработках с применением искусственного интеллекта и поставляющая дроны на Украину, объявила о завершении раунда финансирования серии D. Компания привлекла 600 млн евро от ряда крупных инвесторов.

    Германская компания Helsing, занимающаяся военными разработками с применением искусственного интеллекта и поставляющая дроны на Украину, объявила о привлечении 600 млн евро от инвесторов, передает ТАСС.

    Новый раунд финансирования серии D возглавил технологический фонд Prima Materia, а также в нем приняли участие Lightspeed Ventures, Accel, Plural, General Catalyst и шведская компания SAAB.

    Общий объем инвестиций в Helsing с момента основания составил 1,37 млрд евро. Даниэль Эк, основатель Prima Materia и председатель Helsing, отметил, что на фоне быстро укрепляющихся оборонных возможностей Европы и меняющихся геополитических вызовов крайне важно инвестировать в передовые технологии, чтобы обеспечить стратегическую автономию и безопасность региона.

    Helsing базируется в Мюнхене и специализируется на разработке военных беспилотников и программного обеспечения на базе искусственного интеллекта для усовершенствования вооружений и принятия решений на поле боя.

    В феврале германская компания Helsing заявила, что в этом году поставит Украине 6 тыс. дронов-камикадзе модели HX-2, способных самостоятельно выполнять финальный этап атаки благодаря искусственному интеллекту и развивающих скорость до 220 км/ч. Правительство ФРГ дает высокую оценку эффективности этих дронов, однако данных об их применении в условиях реальных боевых действий до сих пор нет.

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    18 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    В МИД обвинили ФРГ, Италию и Японию в нарушении обещания о недопущении войн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия, Италия и Япония нарушили свои обязательства о недопущении войн, заявил на сессии ПМЭФ директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

    Он подчеркнул, что бывшие страны «оси» на протяжении последних трех лет выступают против резолюции ООН, направленной на осуждение героизации нацизма, несмотря на данные ими обещания после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Лукьянцев отметил, что эти государства забыли о признании собственной вины за развязывание войны и обязательстве не допускать подобных проявлений впредь. Он отметил, что резолюция о героизации нацизма принимается ежегодно, но Россия сталкивается с попытками фальсификации истории и утверждениями, будто документы Нюрнбергского трибунала недоступны.

    По словам Лукьянцева, в то же время в адрес России выдвигаются обвинения в искажении исторической памяти, однако российская сторона предпочитает оперировать фактами и аргументами.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Она также отметила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.

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    18 июня 2025, 18:32 • Новости дня
    В Грузии захотели рассказать европейцам правду о Брюсселе

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские власти хотят напрямую работать с гражданами стран ЕС, рассказывая о несправедливой политике Брюсселя и финансировании ненависти, заявил глава парламента страны Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наша задача состоит в том, чтобы искать в странах Евросоюза усиливающиеся политические группы, а также говорить с гражданами там, показывая, какой постыдный путь избрали власти некоторых государств или ряд институтов Брюсселя», – сказал Папуашвили.

    По его словам, «сами граждане ЕС должны потребовать отчета о средствах, которые выделяются на пропаганду насилия и ненависти в грузинском обществе».

    «Сделаем все, чтобы объяснить гражданам Евросоюза это», – заявил Папуашвили.

    Брюссель критикует власти Грузии за якобы отступление от евроатлантической траектории и демократии. Тбилиси обвиняет Брюссель в несправедливом отношении и финансировании радикализма в Грузии.

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    18 июня 2025, 13:41 • Новости дня
    Guardian: Заявление саммита НАТО не включило обещание членства Украины и Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эксперт брюссельского центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке для The Guardian заявил, что итоговое заявление июньского саммита НАТО в Гааге не будет содержать обещания о будущем вступлении Украины и Грузии в альянс.

    По словам Тейлора, президент США Дональд Трамп выступил против включения в документ фразы о том, что Киев и Тбилиси однажды станут членами НАТО. Вместо этого в итоговом документе будет отражена новая цель – увеличение инвестиций в оборону до 3,5% ВВП к 2032 году, а также выделение еще 1,5% ВВП на такие направления, как поддержка Украины, кибербезопасность и укрепление военной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Эксперт уточнил, что в этом году по итогам саммита не будет опубликовано традиционное коммюнике, а выйдет короткое совместное заявление с акцентом на финансовые и инфраструктурные обязательства.

    В среду премьер-министр Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не будет представлена на саммите НАТО в Гааге 24 июня.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что Североатлантический альянс может прекратить расширение на восток, так как США понимают обеспокоенность России по вопросам безопасности. Келлог отметил, что Россия поднимает вопрос не только об Украине, но и о Грузии, а также Молдавии, и власти США готовы рассмотреть комплексное прекращение расширения НАТО к российским границам как ответ на эти опасения.

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