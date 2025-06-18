Власти Пскова организовали доступ в интернет через Госуслуги

Tекст: Денис Тельманов

Власти Псковской области приняли решение запустить локальный стационарный интернет в общественных местах, передает ТАСС. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, специалисты несколько дней работали над внедрением альтернативных способов подключения для жителей.

Доступ к Сети будет возможен через авторизацию на портале Госуслуги. Первый такой wi-fi уже запущен в аэропорту, вскоре локальные точки доступа появятся и в других местах города. По словам губернатора, стационарный интернет и wi-fi не попали под ограничения, введенные для мобильной связи.

Временные ограничения мобильного интернета введены с 11 июня ради безопасности критически важных объектов. Это вызвало сложности у жителей, водителей такси, почтовых отделений и торговых точек, которые были вынуждены перейти на работу только с наличными. Ведерников подчеркнул, что такие решения могут приниматься не только главами регионов, но и профильными службами при необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект о защите граждан от интернет-мошенников, которые маскируются под благотворительные организации. В законопроекте предлагается обязать такие организации проходить идентификацию через портал Госуслуги.

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на полный перевод госуправления в цифровой формат и создание российской спутниковой группировки для глобального доступа в интернет к 2030 году.

Минцифры пока не планирует отключать от Госуслуг аккаунты, зарегистрированные через Gmail.