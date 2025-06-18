Эксперт предупредил о рисках при оформлении рассрочки

Tекст: Алексей Дегтярев

Полная стоимость рассрочки может быть значительно выше по сравнению с микрозаймом, сказал Мехтиев в беседе с «Газетой.Ru».

«При микрозайме на 30 тыс. рублей на 180 дней максимальная полная стоимость кредита – 44%. А при рассрочке на 12 тыс. рублей за шесть недель с комиссией в 10% реальная ставка – 115%», – сказал он.

По словам Мехтиева, кредиты в России строго регулируются, а рассрочка стала лазейкой для торговых компаний, платформ и банков. Формально рассрочка не является финансовой услугой, что позволяет компаниям обходить законодательные требования по ставкам, комиссиям и взысканию долгов.

Мехтиев подчеркнул, что попытки повысить порог учета рассрочки до 60 тыс. или 100 тыс. рублей направлены не на защиту граждан, а на удобство бизнеса. По его мнению, рассрочка должна предоставляться без комиссий и с лимитами по штрафам, а ее отсутствие в кредитных историях увеличивает риски отмывания денег и втягивания граждан в долговую яму. Эксперт также высказался за введение регулирования сегмента рассрочки и напомнил, что ЦБ не раз отмечал важность учета этих кредитов в структуре долгов россиян.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против разрешения на изъятие жилья при долгах по рассрочке.