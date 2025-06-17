«Северяне» рассказали, как ВСУ с разных направлений пытались прорвать оборону

Tекст: Ирма Каплан

Как рассказали бойцы, дважды из района Рыжевки пытались проникнуть на российскую территорию неонацисты из 24-го батальона «Айдар» (включен в российский реестр террористов и экстремистов), однако после стрелковых боев большая часть нападавших была ликвидирована, остальные бежали, рассказали авторы неофициального Telegram-канала группировки войск «Северный ветер».

Затем штурмовая группа 158-й бригады ВСУ атаковала из Бессаловки, но тоже была уничтожена российскими десантниками. Группа из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшаяся из Искрисковщины, также была уничтожена операторами FPV-дронов.

Еще одну попытку прорваться в поселок Новый Путь предприняла штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, большинство бойцов которой было уничтожено, остальные отступили,

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях), – уточнили в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию, отразив пять ночных атак на Теткино и продолжив продвижение на Сумском направлении.