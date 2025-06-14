14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Иран допустил приостановку мониторинга ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
Иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях, заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Эбрахим Азизи.
В эфире государственного телевидения он подчеркнул: «Весь мониторинг, выходящий за рамки [соглашения о] гарантиях, должен быть остановлен». Азизи уточнил, что члены комиссии уже подготовили письмо руководству Ирана с призывом ограничить инспекции агентства на ядерных объектах республики, передает ТАСС.
В субботу Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщало, что вооруженные действия Израиля против Ирана могут привести к снижению эффективности международного контроля за иранской ядерной программой из-за возможного ограничения доступа инспекторов.
Ранее сообщалось, что во время авиаударов по Ирану ВВС Израиля уничтожили девять специалистов-ядерщиков, занимавших ключевые должности в национальной атомной программе. В субботу офис Биньямина Нетаньяху объявил о расширении ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.