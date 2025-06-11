  • Новость часаВоенный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
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    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Глава МВД заявил о высылке безработных мигрантов из России
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

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    11 июня 2025, 12:33 • Новости дня

    Морпех рассказал о массовом применении дронов ВСУ под Сумами

    Морпех рассказал о массовом применении ВСУ дронов-камикадзе в Сумской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне наступления на Сумскую область российские морпехи фиксируют активное применение различных беспилотников и ударной авиации со стороны ВСУ.

    ВСУ активно применяют дроны-камикадзе и ударные самолеты для сдерживания наступления российских сил на Сумскую область, передает РИА «Новости». Об этом рассказал оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.

    По его словам, украинская сторона в первую очередь делает ставку на масштабное использование дронов и авиации, а не на попытки захвата опорных пунктов. «Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве. Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», – отметил Уфа.

    Он добавил, что российские военные адаптируются к новым тактикам ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы для перехвата и отслеживания украинских дронов. Благодаря этому удается минимизировать потери и сохранять контроль за воздушной обстановкой.

    Кроме того, подразделения группировки «Север» продолжают наносить удары по целям на территории Сумской области и отодвигают линию фронта от Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском, Глушковском и Сумском направлениях.

    10 июня 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.

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    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    11 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Как подчеркнул Орбан, в Венгрии не желают, чтобы «наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах».

    Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул несогласие с отправкой венгерских денег на Украину. Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз и последующее увеличение финансирования может привести к росту коммунальных расходов для венгров, чему правительство также противостоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине. Ранее Киев заявлял, что располагает доказательствами шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение выслать двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже. МИД Украины выслал двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    11 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждает неонацистскую сущность украинских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Мария Захарова заявила, что поведение Киева, отказывающегося забирать тела своих погибших солдат, является «самым страшным доказательством неонацистской расчеловеченной сути». Она отметила, что отсутствие инициативы по возвращению тел свидетельствует о пренебрежении украинских властей к собственным гражданам, передает радио Sputnik.

    Захарова добавила, что от Киева не поступало ни просьб отсрочить передачу тел, ни предложений забирать только идентифицированные останки. По ее словам, со стороны Украины последовал прямой отказ, который она назвала проявлением издевательства и глумления над своими гражданами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву.

    Бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    10 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД, который доставил освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщили СМИ.

    Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский, передают «Вести».

    Во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в понедельник.


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    10 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров

    Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой

    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Владимир Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Зеленский вновь заявил, что готов вести переговоры о территориях и суверенитете Украины только лично с Владимиром Путиным.

    «Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.

    При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто, кроме меня, не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.

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    11 июня 2025, 06:37 • Новости дня
    «Северяне» за сутки ликвидировали почти 200 украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ дважды пытались прорваться в Теткино из Рыжевки. Кроме того, были вскрыты группа украинских военных на направлении Павловка – Новый Путь, а также три украинских расчета БПЛА и скопления живой силы ВСУ в Катериновке и Павловке. «Враг понес существенные потери в живой силе», – говорится в сообщении. Указывается, что на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц техники ВСУ.

    На Сумском направлении российские войска «в ходе ожесточенных боев продвинулись в Новониколаевке, а также зачистили несколько приграничных лесных массивов». Продолжаются бои в Яблоновке и Юнаковке, где российские десантники «смогли продвинуться в самих населенных пунктах и в окрестных лесополосах».

    ВСУ безуспешно попытались осуществить семь контратак: три – в районе Кондратовки, по одной – около Алексеевки, Юнаковки, а также в окрестностях населенных пунктов Садки и Запселье. Для контратак ВСУ привлекли более 70 человек, половина из которых ликвидирована, остальные сбежали, сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ, два минометных расчета и пункты управления БПЛА. «За сутки «Северяне» зачистили три бывших жилых дома в Волчанске, продвинулись свыше 160 м на направлении села Волчанские Хутора», – говорится в сообщении.

    Напомним, накануне сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили 191 попытку ВСУ прорваться на российскую территорию (39 – на военной технике, 152 – в пешем порядке).

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    11 июня 2025, 11:58 • Новости дня
    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск

    Военный аналитик Онуфриенко: В ЛНР осталось освободить несколько десятков километров

    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Командование ВС России не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ЛНР нет. Российские бойцы планомерно решают задачи, сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал оперативную обстановку на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    «На стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области идут тяжелые бои. Дело в том, что там противником выстроена мощная линия обороны. Кроме того, в Киеве понимают не только военное, но и политическое значение продвижения наших войск за пределы Луганской и Донецкой народных республик и оказывают сопротивление», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее на этом участке фронта наблюдается наступление российской армии. Определяется оно тем, «где противник допускает слабину», пояснил собеседник. Так, несмотря на то что карман вокруг Петровского (украинское название – Грековка) и Нововодяного несколько «застыл», южнее и севернее него есть существенное продвижение.

    «Сейчас у противоборствующей стороны нет возможности насыщать необходимым количеством резервов свои группировки. Но, повторюсь, он не сдается и упорно бьется», – указал Онуфриенко. При этом, по его оценкам, остается несколько десятков километров территории в ЛНР, которую контролируют ВСУ. Задача по ее освобождению решается планомерно и с учетом сохранения жизней российских бойцов.

    «Остался очень узкий участок между Редкодубом (ДНР) и Райгородкой (ЛНР). Но наше командование не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ущерб общему положению дел на фронте нет. Отмечу, что параллельно мы наступаем, в частности в Сумской области, а также на Константиновку в ДНР», – заключил аналитик.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

    Вместе с тем российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям военных ВСУ в районе Петровского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке.

    Отметим, в конце марта Владимир Путин сообщал, что российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Он подчеркивал: на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России.

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    10 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    В Белгородской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки БПЛА на торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района осколочное ранение получила женщина, повреждены здания и пять машин.

    Женщина получила непроникающее осколочное ранение головы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

    В здании торгового объекта повреждены кровля, остекление и фасад. Повреждения получили пять транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, средства ПВО сбили над российскими регионами 76 дронов ВСУ за два часа. В Белгороде пострадал ребенок из-за падения обломков сбитого беспилотника. При ударе ВСУ по заправке в столице региона погиб человек.

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    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня
    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп заявил об «успехе» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    10 июня 2025, 13:57 • Новости дня
    Прокурор запросил 30 лет колонии для датской наемницы

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель гособвинения запросил 30 лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн рублей для наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен.

    Гособвинение требует 30 лет заключения для гражданки Дании за участие в атаке на Курскую область, передает ТАСС.

    Судебное разбирательство проходит заочно, так как Йоргенсен обвиняется в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Прокурор озвучил требуемый срок наказания во время заседания суда.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

    Российский гособвинитель сообщил, что с 1 мая по 30 ноября 2024 года Йоргенсен участвовала в боевых действиях против ВС России. За этот срок она заработала не менее 7 тыс. долларов.

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    10 июня 2025, 13:48 • Новости дня
    Песков: Россия несколько дней ждет передачи тел военных Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия уже несколько дней готова передать Киеву тела погибших украинских военных, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, трейлеры с телами стоят на границе, ожидая передачи украинской стороне.

    Песков отметил, что этот факт хорошо известен обеим сторонам. По его словам, между Москвой и Киевом продолжаются контакты по вопросу обмена пленными и передачи погибших, но раскрывать другие детали пока не представляется возможным.

    Ранее Песков сообщил, что между Россией и Украиной осуществляются контакты по передаче тел погибших военных. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    11 июня 2025, 08:14 • Новости дня
    Стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска

    Марочко: Российской армии осталось пройти до Северска 4 км

    Tекст: Вера Басилая

    Передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские подразделения улучшили тактическое положение в районе Верхнекаменского в ДНР, передает РИА «Новости».

    По словам Марочко, северо-западнее этого населенного пункта отмечено продвижение вдоль железной дороги. Он подчеркнул, что расстояние от передовых позиций российских войск до окраин города Северска на данный момент составляет около четырех километров.

    Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли под огневой контроль участок административной границы Донецкой народной республики протяженностью 1,3 км севернее населенного пункта Редкодуб.

    Марочко сообщил, что российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям украинских военных в районе Петровского.

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    11 июня 2025, 02:43 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Мордовии

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Мордовии действует предупреждение об опасности атаки беспилотников, следует из сообщений приложения МЧС России.

    В сообщении сказано, что в регионе действует сигнал «Беспилотная опасность», передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника.

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    10 июня 2025, 13:31 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1355 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате успешных действий российских подразделений на разных участках линии боевого соприкосновения противник за сутки потерял более 1350 военнослужащих, десятки единиц техники и значительное количество складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Малой Корчаковки, Новониколаевки, Юнаковки и Новой Сечи в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 130 военнослужащих, три бронемашины и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска Харьковской области, Яровой, Ямполя и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, канадский бронетранспортер Senator и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дроновкой, Александро-Шультино, Серебрянкой, Нелеповкой, Катериновкой, Северском, Часовым Яром и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, бронемашину «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Новосергеевки, Красноармейска, Новопавловки, Димитрова, Новоукраинки, Удачного и Муравки ДНР.

    Потери противника составили более 550 военнослужащих, шесть бронемашин, включая американский бронетранспортер М113, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка ЗРК «Бук», перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Воскресенка, Поддубного, Комара ДНР и Малиевкиа Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, броне машину, два артиллерийских орудия, включая америксанскую 155-мм гаубицу М198. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Новоданиловки, Новоандреевки, Каменского, Павловки Запорожской области, Берислава и Понятовки Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 75 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американкой РСЗО HIMARS, 258 беспилотников, 103 из них вне зоны проведения спецоперации.

    Всего с начала СВО были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 725 беспилотников, 611 ЗРК, 23849 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 25990 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 698 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве.

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