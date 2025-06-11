Морпех рассказал о массовом применении дронов ВСУ под Сумами

Морпех рассказал о массовом применении ВСУ дронов-камикадзе в Сумской области

Tекст: Елизавета Шишкова

ВСУ активно применяют дроны-камикадзе и ударные самолеты для сдерживания наступления российских сил на Сумскую область, передает РИА «Новости». Об этом рассказал оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.

По его словам, украинская сторона в первую очередь делает ставку на масштабное использование дронов и авиации, а не на попытки захвата опорных пунктов. «Противник на данный момент не столько пытается захватить объекты и определенные опорные пункты, сколько работает дронами камикадзе и ударными самолетами, причем в большом количестве. Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», – отметил Уфа.

Он добавил, что российские военные адаптируются к новым тактикам ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы для перехвата и отслеживания украинских дронов. Благодаря этому удается минимизировать потери и сохранять контроль за воздушной обстановкой.

Кроме того, подразделения группировки «Север» продолжают наносить удары по целям на территории Сумской области и отодвигают линию фронта от Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском, Глушковском и Сумском направлениях.