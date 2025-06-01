РЖД скорректировала маршруты некоторых поездов после ЧП в Брянской области

РЖД скорректировала поезда Климов – Москва и Анапа – Минск после ЧП под Брянском

Tекст: Ирма Каплан

Там отметили, что пассажиры, которые были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, будут доставлены на автобусах на вокзал Брянск-Орловский. Оттуда они продолжат свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск – Москва, с питанием и в сопровождении медиков.

«Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва, который проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов – Москва», – сказано в Telegram-канале РЖД.

Там уточняется, что поезд №489 Анапа – Минск отправлением 30 мая пойдет измененным маршрутом от Брянска через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.

При этом поезд №85 Москва – Климов проследует до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.

Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами, добавили в РЖД.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших – машинист и его помощник. Число пострадавших достигло 35 человек, трое из них дети.







