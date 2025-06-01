Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Следователи СК России выехали на осмотр места происшествия в Брянской области
Следователи на месте ЧП в Брянской области проводят следственные мероприятия
Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России выехали на место происшествия в Брянской области для проведения следственных мероприятий, сообщили в ведомстве.
«Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – сказано на сайте ведомства.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
Московская железная дорога сообщила, что происшествие не влияет на движение других поездов и уточнила, что незаконное вмешательство в деятельность транспорта могло стать причиной аварии.
В центре медицины катастроф региона сообщили о гибели машиниста поезда и тяжелом состоянии грудного ребенка. Позднее в МЧС России уточнили, что погибли три человека и 28 обратились за медицинской помощью, при этом в региональных медучреждениях размещены 17 пострадавших. Позднее губернатор Богомаз сообщил о семи погибших.