Путин «на ногах» пообщался с Фицо и Аббасом

Путин «на ногах» пообщался с Фицо, Аббасом и другими после приема в Кремле

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин после официального приема в честь Дня Победы в Кремле лично провожал иностранных лидеров. Президент тепло попрощался с каждым гостем, а с рядом из них провел непродолжительные беседы «на ногах», передает РИА «Новости».

В их числе были премьер Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Армении Никол Пашинян, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе общения обсуждались текущие вопросы сотрудничества и двусторонние отношения.

Ранее Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы актом героизма.

Владимир Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы.