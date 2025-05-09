Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин «на ногах» пообщался с Фицо и Аббасом
Путин «на ногах» пообщался с Фицо, Аббасом и другими после приема в Кремле
После торжественного приема в Кремле в честь Дня Победы Владимир Путин «на ногах» побеседовал с лидерами ряда иностранных государств, включая премьера Словакии Роберта Фицо и главу Палестины Махмуда Аббаса.
Владимир Путин после официального приема в честь Дня Победы в Кремле лично провожал иностранных лидеров. Президент тепло попрощался с каждым гостем, а с рядом из них провел непродолжительные беседы «на ногах», передает РИА «Новости».
В их числе были премьер Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Армении Никол Пашинян, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В ходе общения обсуждались текущие вопросы сотрудничества и двусторонние отношения.
Ранее Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы актом героизма.
Владимир Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы.