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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 14:35 • Новости дня

    ВС России уничтожили дронами «Герань-2» склады ВСУ у Андреевки и Доброполья

    Tекст: Вера Басилая

    В результате применения ВС России дронов «Герань-2» были поражены объекты хранения боеприпасов украинских военных в районе Доброполья и Андреевки, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска с помощью беспилотников «Герань-2» поразили склады с боеприпасами в районе Доброполья и Андреевки, передает ТАСС.

    Сообщается, что удары были нанесены по складам 142 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117 отдельной территориальной механизированной бригады ВСУ вблизи Андреевки.

    Ранее российские беспилотники «Герань» нанесли удар по складу боеприпасов и ремонтной мастерской в Краматорске.

    До этого дроны-камикадзе «Герань-2» уничтожили в Запорожской области места подготовки к запуску беспилотников ВСУ и склад их хранения.

    7 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»

    Mash: Минобороны поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    @ dpa/photothek/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военному командованию России поручено определить возможные цели для атаки по Киеву баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций в Москве на День Победы, сообщает Mash.

    По данным источников Mash, президент России Владимир Путин якобы «поручил определить цели в Киеве» для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник».

    Такое решение могло быть принято на фоне информации о том, что ВСУ готовят в Москве провокации в День Победы, которые, по словам источников канала, планируются серьезнее прежних атак с применением беспилотников.

    Mash отмечает, что власти Киева уже начали вывозить семьи и близких за границу, опасаясь ответных ударов ВС России.

    Ранее СМИ писали, что украинские официальные лица считают маловероятной атаку на парад Победы в Москве, но допускали возможность ударов по другим регионам.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и заявил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

    Напомним, Россия в ноябре 2024 года провела успешные испытания ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Первым применением новой баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении стал удар по по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

    Экспертами отмечалось, что при одновременном применении нескольких таких комплексов их мощь может быть сопоставима с ядерным оружием.

    Судя по обнародованным характеристикам «Орешника», во время удара, группа самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. В результате комплекс способен поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    В беседе с журналистами Путин сравнивал удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита за счет «кинетического удара» большой разрушительной силы.

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    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 09:52 • Новости дня
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отбили новую попытку прорыва ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики предприняли наступление в районе села Новый Путь в Курской области с применением бронетехники, но противник понес серьезные потери и был остановлен.

    В Курской области была предотвращена попытка наступления ВСУ на населенный пункт Новый Путь, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Утром в среду штурмовая группа противника, двигаясь на бронемашине «Козак» из приграничной Павловки Сумской области, попыталась прорваться к российской границе. Вражеская бронемашина сначала подорвалась на мине, после чего была добита операторами FPV-дронов «Северян».

    В ходе боя был уничтожен ряд единиц украинской бронетехники. После первой неудачной попытки ВСУ отправили инженерную машину разграждения, также выдвинувшуюся из Павловки. По этой машине было нанесено несколько прицельных ударов FPV-дронами, техника противника была уничтожена.

    «Северяне» продолжают проводить розыск и ликвидацию оставшихся на приграничной территории украинских боевиков.

    Ранее подразделения ВСУ пытались прорваться на направлениях Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь, но были разгромлены.

    Военкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничные районы различными способами.

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    6 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова назвала одну из задач СВО

    Захарова заявила о цели по искоренению человеконенавистнической идеологии на Украине

    Захарова назвала одну из задач СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поставила своей задачей искоренение человеконенавистнической идеологии в ходе спецоперации на Украине, и цель будет достигнута, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для недопущения превращения Украины в плацдарм для агрессии против России, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Украина была захвачена неонацистским режимом, а цели спецоперации, как неоднократно отмечалось руководством страны, обязательно будут достигнуты.

    Дипломат заявила, что «человеконенавистническая идеология будет выкорчевана», потому что это является долгом перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне по аналогии с действиями Третьего рейха.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения.

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    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    6 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии

    Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.

    Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.

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    6 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина ускорила принудительную эвакуацию населения из Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Сумской области Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил глава областной администрации Олег Григоров.

    Григоров заявил в эфире украинского новостного телемарафона, что власти Сумской области на севере Украины вынуждены принудительно эвакуировать жителей, передает РИА «Новости».

    По информации Григорова, в Белопольской общине сейчас остаются примерно 4,7 тыс. человек, а в Ворожбянской – около 2,1 тыс. жителей.

    Власти региона отмечают, что количество эвакуируемых растет на фоне продолжающихся сложностей с обеспечением безопасности населения.

    Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    6 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Келлог заявил о требовании Киева о перемирии на 30 дней

    Спецпосланник Келлог заявил о готовности Киева на перемирие в 30 дней с продлением

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире Fox News, что украинские власти готовы заключить мирное соглашение о прекращении огня по всем фронтам минимум на 30 дней с возможностью дальнейшего продления, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинская сторона также предложила создать буферную зону шириной 30 километров.

    Келлог отметил, что необходима политическая воля для заключения такого соглашения, и особую роль в этом процессе может сыграть президент США Дональд Трамп. По его словам, Трамп является единственным человеком, который может обеспечить прекращение огня, если на это согласится президент России Владимир Путин.

    Между тем, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть не краткосрочный режим прекращения огня, а долгосрочный мир, не дающий возможности для перегруппировки сил и возобновления боевых действий.

    Ранее Келлог уточнил, что Киев рассматривает вариант с отходом военных на 15 км с каждой стороны и заморозке конфликта по линии соприкосновения.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перемирие в честь 80-летия Победы проверяет готовность Украины к миру.

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    6 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    WP: ВСУ могут планировать удары не по Москве, а по другим регионам России на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские официальные лица считают маловероятным атаку на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам, сообщило The Washington Post (WP).

    Украинские военные источники заявили издания The Washington Post, что попытка атаки на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер ПВО. По словам одного из представителей, «даже если будет попытка, она не увенчается успехом», поскольку российские системы ПВО переброшены для защиты столицы. Источник отметил, что удары возможны по другим регионам, но не по Москве.

    Другой украинский чиновник подчеркнул, что атака по Красной площади может вызвать ответные действия России и раздражение со стороны США. Он назвал слухи о планах Киева атаковать парад «нагнетанием».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

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    7 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Установлен отдавший приказ об ударе по порту «Кавказ» командир ВСУ

    СК установил причастность командира ВСУ Яцкевича к удару по порту «Кавказ»

    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины заочно предъявлено обвинение после удара ракетой «Нептун» по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет.

    Причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича к теракту в порту «Кавказ» установлена, сообщается в Telegram-канале СК.

    По данным СК, в августе прошлого года Яцкевич отдал приказ атаковать гражданский порт в Краснодарском крае противокорабельной ракетой «Нептун».

    В результате теракта был поражен железнодорожный паром, погибли два человека, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество инфраструктурных объектов, а ущерб превысил 500 млн рублей. Яцкевичу заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

    Следствие также завершило расследование против украинского военнослужащего Дмитрия Стрижевского и его пятерых соучастников. В 2022 году они, выполняя приказ командира, обстреливали из орудия «Гиацинт-Б» Мариуполь, Старый Крым, Володарское и село Бердянское в ДНР.

    В результате этих обстрелов погибли двое мирных жителей, несколько получили ранения, были разрушены жилые дома, школа и другие объекты на сумму более 479 млн рублей. Расследование действий командира артиллеристов продолжается.

    Ранее в августе 2024 года ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 топливными цистернами в порту «Кавказ». В результате атаки паром с топливными цистернами затонул.

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    6 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова: Зеленский глумится над памятью участников войны

    Tекст: Вера Басилая

    «Актер-комик» Владимир Зеленский, угрожая параду Победы в Москве, окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра, он предал свой народ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе безопасности на параде Победы в Москве 9 мая являются предательством по отношению к украинскому народу, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский «окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра».

    Дипломат отметила, что подобные угрозы и заявления Зеленского являются подтверждением «террористической сущности киевского режима». Захарова добавила, что этим «актер-комик» не только проявил неуважение к ветеранам своей страны, но и «попытался унизить ветеранов России». По ее мнению, такие действия являются «глумлением» над памятью участников войны.

    Она также заявила, что Зеленский предал всех: собственный народ, которому обещал мирную жизнь, своего деда-фронтовика, а также «народ и национальность». Захарова считает, что ради своего положения и поддержки со стороны Запада Зеленский готов принести в жертву свою страну.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

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    7 мая 2025, 06:26 • Новости дня
    Песков указал на отсутствие заявлений Киева про 30-километровую ДМЗ

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о 30-километровой демилитаризованной зоне в рамках украинского урегулирования.

    Пескова спросили, намерена ли Москва обсудить данное предложение Киева. Песков указал, что «из Киева не было ни одного заявления на этот счет», передает ТАСС.

    Напомним, Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 км вдоль нее.


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    6 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    Захарова: Перемирие вступит в силу, несмотря на позицию Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехдневный режим прекращения огня стартует в ночь на 8 мая, несмотря на отказ Киева поддержать инициативу России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что инициированное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая, передает ТАСС. Решение связано с годовщиной Великой Победы и объявлено по случаю 80-летия этого события.

    Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая публично отказался поддержать эту инициативу, заявив о ее «несерьезности». Захарова добавила, что украинские войска не прекращали огонь даже на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз.

    Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась прекратить огонь на период празднования Дня Победы. Россия оставила за собой право немедленно ответить, если с Украины поступят удары по позициям или объектам.

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    7 мая 2025, 06:37 • Новости дня
    «Северяне» отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
    «Северяне» отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли четыре попытки прорвать российскую оборону в двух направлениях, но группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Враг не оставляет попыток захвата приграничных районов на Теткинском и Глушковском направлениях. Несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, командование ВСУ продолжает отправлять в направлении госграницы штурмовые группы», – сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    ВСУ пытались прорваться на направлении Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь. Техника украинских войск была уничтожена, часть солдат ликвидирована, некоторым удалось сбежать, при этом «несколько разрозненных групп блокированы в приграничных районах».

    Также ВСУ предприняли попытку приблизиться к российским позициям на квадроциклах при поддержке танка. Как сообщил «Северный Ветер», «техника противника уничтожена, в районе госграницы продолжается поиск и уничтожение оккупантов». За сутки уничтожено 18 единиц техники ВСУ.

    На Сумском направлении «Северяне» продвинулись в районе сел Водолаги, Беловоды и Локня. Продолжается ликвидация разрозненных групп ВСУ на направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки. На Волчанском направлении расширена площадь контролируемой российскими войсками территории. За сутки потери ВСУ составили свыше 290 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 70 на Теткинском направлениях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области, атаковав участок границы в районе населенного пункта Теткино.

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