Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

Путин назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом своей семьи

Tекст: Дарья Григоренко

Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил, что находил информацию про вкусный студень, который готовил отец Путина. «Он вообще любил покашеварить немножко – студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», – рассказал глава государства, передает ТАСС.

Помимо этого, во время съемок Путин угостил творческую группу клюквой с медом. Президент вынес из кухни чашку с ягодами, предложив Зарубину и коллегам попробовать: «Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», – отметил он, пишет РИА «Новости».

В воскресенье Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства ранее показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.