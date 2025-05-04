За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе
Путин назвал маринованную корюшку ленинградским деликатесом своей семьи
Глава государства Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» рассказал о предпочтениях своего отца в кулинарии.
Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил, что находил информацию про вкусный студень, который готовил отец Путина. «Он вообще любил покашеварить немножко – студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский», – рассказал глава государства, передает ТАСС.
Помимо этого, во время съемок Путин угостил творческую группу клюквой с медом. Президент вынес из кухни чашку с ягодами, предложив Зарубину и коллегам попробовать: «Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», – отметил он, пишет РИА «Новости».
В воскресенье Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства ранее показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.