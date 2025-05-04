ВСУ обстреляли из «Градов» завод «Стрела» в Брянской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает Mash, украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по заводу «Стрела» в Суземском районе Брянской области. В результате атаки предприятие было уничтожено, на его территории возник пожар, который охватил цех и административное здание, передает телеканал 360.

Отмечается, что в результате обстрела два охранника получили легкие травмы. Завод специализировался на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения и других товаров.

Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

В пятницу Минобороны сообщило, что над территорией Брянской области сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет.