За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
ВСУ обстреляли из «Градов» завод «Стрела» в Брянской области
В результате обстрела завода «Стрела» в Брянской области были повреждены производственные и административные здания, пострадали два охранника, сообщили СМИ.
Как сообщает Mash, украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по заводу «Стрела» в Суземском районе Брянской области. В результате атаки предприятие было уничтожено, на его территории возник пожар, который охватил цех и административное здание, передает телеканал 360.
Отмечается, что в результате обстрела два охранника получили легкие травмы. Завод специализировался на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения и других товаров.
Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.
В пятницу Минобороны сообщило, что над территорией Брянской области сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет.