Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве
Президент России Владимир Путин рассказал, что впервые помолился на коленях в церкви Сенатского дворца Кремля в дни теракта на Дубровке.
Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что именно в Сенатском дворце Кремля находится церковь, в которой он молился.
Президент признался: «Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени». Это произошло во время террористического акта в 2002 году в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, как часто он прибегает к молитве, Путин отметил: «У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят». «И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», – добавил он.
Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.