Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве

Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

Tекст: Дарья Григоренко

Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что именно в Сенатском дворце Кремля находится церковь, в которой он молился.

Президент признался: «Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени». Это произошло во время террористического акта в 2002 году в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, как часто он прибегает к молитве, Путин отметил: «У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят». «И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», – добавил он.

Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.