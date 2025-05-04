Парламент Того избрал нового президента страны

Парламент Того избрал Жан-Люсьена де Тове новым президентом

Tекст: Дарья Григоренко

Официальный портал Тоголезской Республики сообщил, что парламент страны избрал Жан-Люсьена Сави де Тове новым президентом. Де Тове, ранее возглавлявший министерство торговли, сменил на этом посту Фора Гнассингбе, который руководил страной с 2005 года. Новый президент был избран на совместном заседании Национальной ассамблеи и Сената, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что Жан-Люсьен де Тове был избран единогласно и стал первым главой государства в Того при новой парламентской форме правления, введенной конституцией, принятой в мае 2024 года. Президент страны теперь избирается парламентом сроком на четыре года. Предыдущий президент Форе Гнассингбе возглавлял страну с 2005 года.

После смены на посту президента Гнассингбе был избран председателем совета министров в новом правительстве. В апреле 2024 года парламент Того одобрил реформу конституции, закрепившую переход страны к парламентской системе управления.