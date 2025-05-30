Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
ЦБ опроверг информацию о лимитах на снятие наличных летом
Ограничения на снятие наличных через банкоматы вступят в силу только с сентября 2025 года, они затронут лишь те случаи, когда человек пытается снять деньги под влиянием мошенников, сообщил ЦБ.
Ограничения на снятие наличных через банкоматы начнут действовать с 1 сентября 2025 года и коснутся лишь ситуаций, когда клиент попытается снять деньги под воздействием мошенников, пояснил регулятор, передает ТАСС.
Сообщения об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствуют действительности, указали в ЦБ.
В апреле закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, согласно которой банки при выдаче наличных через банкоматы должны проводить антифрод-мероприятия для защиты клиентов от мошенничества.
Если банк определит, что клиент снимает деньги в банкомате под влиянием мошенников, ему ограничат выдачу наличных на 48 часов – не более 50 тыс. рублей в сутки. При этом банк обязан немедленно уведомить клиента о причинах введенного ограничения.
За это время клиент сможет отказаться от передачи средств мошенникам. Банк России разработает и разместит на сайте признаки снятия наличных без добровольного согласия клиента.
В феврале Госдума одобрила закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.