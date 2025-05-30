ЦБ опроверг информацию о лимитах на снятие наличных летом

Tекст: Алексей Дегтярев

Ограничения на снятие наличных через банкоматы начнут действовать с 1 сентября 2025 года и коснутся лишь ситуаций, когда клиент попытается снять деньги под воздействием мошенников, пояснил регулятор, передает ТАСС.

Сообщения об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствуют действительности, указали в ЦБ.

В апреле закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, согласно которой банки при выдаче наличных через банкоматы должны проводить антифрод-мероприятия для защиты клиентов от мошенничества.

Если банк определит, что клиент снимает деньги в банкомате под влиянием мошенников, ему ограничат выдачу наличных на 48 часов – не более 50 тыс. рублей в сутки. При этом банк обязан немедленно уведомить клиента о причинах введенного ограничения.

За это время клиент сможет отказаться от передачи средств мошенникам. Банк России разработает и разместит на сайте признаки снятия наличных без добровольного согласия клиента.

В феврале Госдума одобрила закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.