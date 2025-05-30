Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Bloomberg: Запад восхитился быстрой адаптацией армии России к войне на Украине
Западные эксперты высоко оценили скорость, с которой российские войска совершенствуют свои подходы к ведению боевых действий и применению технологий на Украине.
Командиры и офицеры НАТО на конференции в Лондоне, организованной Королевским объединенным институтом оборонных исследований, отметили способность российских войск быстро адаптироваться к боевым условиям на Украине, пишет ТАСС.
Колумнист Bloomberg Марк Чемпион сообщил, что участники конференции не раз высказывали уважение к скорости, с которой военные России обучаются и совершенствуют тактику.
По мнению западных военных, российские вооруженные силы увеличили численность боевых подразделений по сравнению с 2022 годом, нарастили производство вооружений и боеприпасов, а также сумели адаптироваться к западным комплексам вооружений, таким как HIMARS. Российские ракетные комплексы, включая «Искандер», стали более точными и сложными для перехвата, эффективно применяются для поражения важных целей.
Особое внимание эксперты уделили развитию в России беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, где, по их словам, российская армия опережает НАТО. При этом участники выразили обеспокоенность готовностью новых корпусов НАТО: американский 18-й воздушно-десантный корпус способен быстро развернуться, но пока только проходит период адаптации к современным условиям, в том числе массовому применению дронов. Европейские силы сталкиваются с логистическими и инфраструктурными трудностями, что может осложнить быструю переброску войск на восток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ракетами «Искандер» по контейнеровозу и складу в порту Одессы произошла детонация и крупный пожар среди военных грузов. Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М». Минобороны показало уничтожение «Искандером» установок ЗРК «Пэтриот».