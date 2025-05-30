Bloomberg: Запад восхитился быстрой адаптацией армии России к войне на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командиры и офицеры НАТО на конференции в Лондоне, организованной Королевским объединенным институтом оборонных исследований, отметили способность российских войск быстро адаптироваться к боевым условиям на Украине, пишет ТАСС.

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион сообщил, что участники конференции не раз высказывали уважение к скорости, с которой военные России обучаются и совершенствуют тактику.

По мнению западных военных, российские вооруженные силы увеличили численность боевых подразделений по сравнению с 2022 годом, нарастили производство вооружений и боеприпасов, а также сумели адаптироваться к западным комплексам вооружений, таким как HIMARS. Российские ракетные комплексы, включая «Искандер», стали более точными и сложными для перехвата, эффективно применяются для поражения важных целей.

Особое внимание эксперты уделили развитию в России беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, где, по их словам, российская армия опережает НАТО. При этом участники выразили обеспокоенность готовностью новых корпусов НАТО: американский 18-й воздушно-десантный корпус способен быстро развернуться, но пока только проходит период адаптации к современным условиям, в том числе массовому применению дронов. Европейские силы сталкиваются с логистическими и инфраструктурными трудностями, что может осложнить быструю переброску войск на восток.

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