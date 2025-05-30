Риелтора наказали за совет выходить замуж за бойцов СВО ради выплат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Административное наказание в виде 80 часов обязательных работ назначено жительнице Томской области за высказывания во время подкаста, передает ТАСС.

По данным УФССП, риелтор призвала девушек выходить замуж за участников спецоперации на Украине, чтобы после их гибели получить выплаты и приобрести жилье. В ведомстве отметили, что такие заявления были расценены как возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.

В отделении судебных приставов по Советскому району Томска возбуждено исполнительное производство по отбыванию обязательных работ. В службе уточнили, что женщина уже приступила к исполнению наказания и ежедневно работает по четыре часа уборщицей в муниципальном предприятии под контролем сотрудников УФССП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после резонансного интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам. Риелтор Марина Орлова из Томска получила 80 часов обязательных работ за высказывания в видео о сомнительной схеме покупки жилья, которая вызвала общественный резонанс.