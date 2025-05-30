Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Американский экономист спрогнозировал рост значения рубля на мировой арене
Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс ожидает повышение статуса рубля среди ведущих мировых валют в условиях глобальной многополярности.
Экономист считает, что развитие мировой экономики движется в сторону многовалютной системы, передает ТАСС.
Он отметил, что сейчас, как и ранее мир переходил к многополярности, наступает этап, когда экономические отношения становятся более многовалютными.
По его словам, рубль, рупия, юань и другие валюты займут более значимую роль на международной арене, чем это было раньше.
Днем ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года.