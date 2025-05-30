Американский экономист спрогнозировал рост значения рубля на мировой арене

Tекст: Александра Юдина

Экономист считает, что развитие мировой экономики движется в сторону многовалютной системы, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас, как и ранее мир переходил к многополярности, наступает этап, когда экономические отношения становятся более многовалютными.

По его словам, рубль, рупия, юань и другие валюты займут более значимую роль на международной арене, чем это было раньше.



Днем ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за два года.