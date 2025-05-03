ВСУ нанесли удары по молокозаводу в Каменке-Днепровской

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины нанесли не менее пяти артиллерийских ударов по молокозаводу в Каменке-Днепровской Запорожской области. В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили о продолжении обстрелов гражданской инфраструктуры в регионе.

По предварительной информации, в результате одного из попаданий на территории завода произошло возгорание. Данные о разрушениях и пострадавших в настоящий момент уточняются.

В администрации округа отметили, что сохраняется угроза повторных ударов по этому объекту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника, а за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.