Трамп помиловал рэпера и смягчил приговор главарю банды

Tекст: Антон Антонов

«Анализируя выбор президента, американские СМИ делают вывод, что политики и личных пристрастий в его решении было все же больше, чем милосердия. Широкий жест коснулся в основном его единомышленников по MAGA, друзей этих единомышленников и тех, кто пригодился или еще может пригодиться в его политической деятельности», – пишет «Коммерсант».

В частности, помилован бывший шериф округа Калпепер Скотт Дженкинс, приговоренный к десяти годам тюрьмы за взятки. Как пишет «Коммерсант», «доказательства вины были неопровержимыми», но Дженкинс «объявил себя жертвой администрации Байдена».

Звезды реалити-шоу «Крисли знают лучше» Тодд и Джулия Крисли были осуждены за банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов, но «тоже называли себя жертвами байденовского Министерства юстиции». Указывается, что одна из их дочерей «смогла встретиться с членами семьи Дональда Трампа перед его инаугурацией».

Также помилован признавшийся в налоговом мошенничестве Майкл Гримм, он «стал уже восьмым по счету бывшим членом Конгресса США от Республиканской партии, получившим помилование из рук Дональда Трампа в оба его срока».

Помилование коснулось бывшего губернатора штата Коннектикут Джона Роуленда (осужден за коррупцию), экс-сенатора от штата Арканзас Джереми Хатчинсона (осужден за взятки и налоговое мошенничество), бывшего профсоюзного лидера Джеймса Каллахена (не задекларировал подарки) и ряд чиновников невысокого ранга.

Кроме того, Трамп помиловал офицера Марка Бэшоу, который «в период пандемии отказался вакцинироваться от COVID-19, сдавать анализы, носить маску и работать удаленно».

Помилованы рэпер NBA YoungBoy (незаконное владение оружием) и бывший боксер Чарльз «Дюк» Таннер (получил пожизненный срок за наркотики).

Кроме того, Трамп смягчил ряд приговоров, в том числе одному из главарей чикагской ОПГ Gangster Disciples Ларри Гуверу. Федеральный суд приговорил Гувера к шести пожизненным срокам. Однако Трамп не может отменить решение суда штата Иллинойс, который приговорил Гувера к 200 годам лишения свободы.

Напомним, Трамп помиловал участников штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.