Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
Эксперт РАН: Искусственный интеллект не сможет заменить человека в экологии
Вице-президент РАН Степан Калмыков на XI Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге заявил , что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить человека в развитии окружающей среды, хотя и становится важным инструментом для мониторинга и обработки больших массивов информации.
Калмыков подчеркнул, что эксперт необходим для принятия решений, поскольку существуют проблемы, такие как самообучение нейросетей, приводящее к ошибочным данным, говорится на сайте Общественного совета госкорпорации «Росатом».
Он пояснил, что именно человек устанавливает экспертные стандарты, которые являются критически важными. Калмыков добавил, что искусственный интеллект активно внедряется в системы наблюдения за окружающей средой и помогает в изучении «зеленой» химии.
Участники форума также обсудили энергетические технологии, влияющие на экологию. Калмыков объяснил, что производство электроэнергии на базе углеводородов связано с выбросами парниковых газов и образованием золошлаков, тогда как атомная энергетика не приводит к подобным последствиям и считается «зеленой» альтернативой.