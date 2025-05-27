  • Новость часаWSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
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    Трактовка нашей цивилизационной принадлежности ощутимо зависит от нашего положения в пространстве. Очень важно, из какой точки мы смотрим на себя и на других людей.

    16 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    27 мая 2025, 06:18 • Новости дня

    Водолацкий заявил о скором взятии укреплений под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России могут быстро занять районы под Сумами из-за отсутствия мощных оборонительных сооружений у ВСУ, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, вооруженные силы Украины не успели создать мощные укрепрайоны в районе Сум, поэтому их взятие не займет много времени, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что российские войска сейчас работают над созданием буферной зоны в Сумской области по указу президента России Владимира Путина.

    Путин 22 мая подтвердил планы по формированию буферной зоны на границе Украины, отметив, что эта задача уже выполняется российскими войсками. Водолацкий подчеркнул: «До Сум осталось не так уж и много, учитывая, что там не созданы мощные укрепрайоны, как это сделано на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Депутат уточнил, что буферная зона должна быть создана на такой дистанции, чтобы гарантировать безопасность жителей Курской, Белгородской, Брянской и других российских областей. По его словам, если дальность ракет, которые могут быть поставлены ВСУ, составит 460-480 километров, то буферная зона потребуется до 500 километров. Водолацкий добавил, что если обстрелы прекратятся, буферная зона может быть сокращена до расстояния выстрела танка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области. Командиры ВСУ в Сумской области охвачены деморализацией.

    26 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время зачистки пятиэтажного дома в Дзержинске была обнаружена и уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер.

    Группа иностранных наемников, в составе которой была женщина-снайпер, была уничтожена в Дзержинске Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый». По его словам, бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны двух пулеметчиков и снайпера, а штурм здания оказался невозможен из-за интенсивного огня.

    Было принято решение использовать противотанковые мины для уничтожения укрепившихся в доме наемников. Боец с позывным «Восток» несколько раз подходил к зданию, закладывал мины и уходил, в результате чего была разрушена часть пятиэтажки. После этого стало ясно, что женская фигура снайпера больше не проявляла активность, а на месте были найдены женская военная форма и патроны натовского калибра.

    Штурмовик отметил, что в результате операции была ликвидирована вся группа наемников. Семеро человек были обнаружены при зачистке, но точное количество погибших в здании неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности. Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

    Коментарии (9)
    26 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    Российские войска освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результате решительных действий освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Глущенково, Ольговкой, Андреевкой, Песчаным в Харьковской области и Кировском в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в возле Северска, Закотного, Серебрянки, Константиновки и Выемки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Октябрьского, Новооленовки, Артема, Петровского, Димитрова, Новоторецкого и Гродовки в ДНР.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Новополя, Отрадного в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригад береговой обороны и теробороны вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 65 военнослужащих, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Романовку в ДНР. За день до этого российские военные за сутки освободили Локню, Ступочки и Отрадное. А до этого российские войска освободили Радьковку в Харьковской области.

    Коментарии (4)
    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (0)
    26 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    Песков объяснил высказывания Трампа эмоциональной перегрузкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о действиях России на Украине обусловлены напряженностью момента и эмоциями.

    Высказывания Трампа об ударах Воздушно-космических сил России по объектам на Украине связаны с «эмоциональной перегрузкой», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, начало переговорного процесса является очень ответственным моментом, что сказывается на эмоциональном фоне всех участников ситуации.

    Песков подчеркнул: «Конечно, это очень ответственный момент (начало переговорного процесса), который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны».

    Напомним, глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине. Он заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России.

    Коментарии (13)
    27 мая 2025, 00:30 • Новости дня
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора
    @ RTVI Новости/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Население приграничных районов Польши и Литвы испугано заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия против России, люди начали массово покидать места проживания, пишет Bild.

    Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

    Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.

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    26 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области
    Нанесен массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на аэродроме Староконстантинов, сообщили в Минобороны.

    Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Староконстантинов – это военный аэродром, расположенный в пяти километрах восточнее одноименного города Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. В 2021 году аэродром был сертифицирован по стандартам НАТО. Помощь в модернизации и реконструкции оказали США, здесь было установлено американское навигационное оборудование для посадок самолетов, отремонтирована взлетно-посадочная полоса.

    Кроме того, как сообщили в Минобороны, удары наносились по складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотника, 607 ЗРК, 23 594 танка и других бронемашин, 1564 боевые машины РСЗО, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине.

    За минувшую неделю ВС России нанесли 12 ударов высокоточным оружием.

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    26 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    «Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не допустила прорыва госграницы в Курской области и продолжила расширять полосу безопасности в Сумской области Украины.

    «Северяне» отразили две попытки прорыва ВСУ через госграницу: на направлении Рыжевка – Теткино и из Павловки в направлении поселка Новый Путь. Большинство украинских военных уничтожены, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено девять единиц вражеской техники, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые отряды продолжают расширять полосу безопасности, продвинувшись в окрестностях сел Беловоды и Юнаковка и выбив ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе села Водолаги.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и вражеские ПУ БПЛА», – говорится в сообщении. В Волчанске зачищены семь домовладений, российские войска продвинулись на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Напомним, «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить украинскую группировку для «Теткинской провокации».

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    26 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал удары по Украине вынужденными из-за атак Киева
    Песков назвал удары по Украине вынужденными из-за атак Киева
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что шаги президента Путина направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

    Он отметил, что киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на День Победы, и эти угрозы были слышны всем.

    Песков добавил: «Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанести удары дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Президент Путин делает что должно для обеспечения безопасности России».

    Он также подчеркнул, что атаки Киева на территорию России продолжаются, поэтому Москва вынуждена отвечать на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Вооруженные силы России ранее нанесли массированный групповой удар по объекту военно-промышленного комплекса на Украине. В ночь на 23 мая российские военные поразили завод ракетного вооружения, центр радиотехнической разведки и позицию ЗРК Patriot на Украине.

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    27 мая 2025, 03:49 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США обсуждает возможность введения дополнительных санкций против Москвы, но вряд ли это будут банковские санкции, пишет Wall Street Journal.

    Источники Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность на этой неделе ввести санкции против Москвы. При этом не исключено, что Белый дом откажется ужесточать санкции, передает РБК.

    Президент США также рассматривает вариант выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, если не удастся достичь прорыва в ближайшее время.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 08:42 • Новости дня
    ВСУ расстреляли двух пленных российских солдат в Разливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница села Разлив на Южно-Донецком направлении сообщила о гибели двух пленных российских солдат от рук украинских военных на улице.

    Украинские военные в селе Разлив на Южно-Донецком направлении расстреляли двоих пленных российских солдат, сообщила спасенная из населенного пункта женщина, передает ТАСС.

    По ее словам, инцидент произошел после перестрелки утром: «Мам, эта самая украинская армия расстреляла российских двух солдат», – передала она слова своего сына.

    Очевидица уточнила, что солдаты Вооруженных сил Украины, совершившие расстрел, жили в соседнем доме. Она добавила, что всё произошло открыто, на улице, и носило демонстративный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новогродовке стало известно о казни российских военнопленных. Следственный комитет начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области. Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    26 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
    Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За сутки над различными регионами России средствами ПВО были уничтожены 148 беспилотников самолетного типа, из них 31 аппарат – в Брянской области, сообщило Министерство обороны.

    В период с 20.00 мск 25 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, 31 беспилотник был сбит над территорией Брянской области, 16 – над Белгородской, 11 – над Курской, девять – над Тульской, восемь – над Орловской областью. Шесть беспилотников уничтожено над Московским регионом, пять – над Калужской областью. Еще четыре аппарата сбиты над Ивановской областью, два – над Рязанской, два – над Владимирской, один – над Ярославской областью и один – над Республикой Татарстан.

    Всего за время налета с 10.00 мск 25 мая до 8.00 мск 26 мая над российскими регионами уничтожено 148 украинских беспилотников самолетного типа.

    Ранее в Ярославле отразили атаку украинского беспилотника. В Ивановской области также отразили атаку БПЛА. Российская ПВО отразила атаку беспилотников, которые летели на Москву.

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    26 мая 2025, 07:30 • Новости дня
    В Ярославле отразили атаку украинского беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В небе неподалеку от Ярославля успешно предотвращена атака украинского беспилотника, обломки которого сейчас разыскивают для следственных действий.

    Атака украинского беспилотника была своевременно отражена на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По словам главы региона, в результате происшествия разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    Евраев отметил, что на территории Ярославской области могут находиться обломки нейтрализованного аппарата, которые имеют значение для следственных органов. Он призвал граждан в случае обнаружения таких фрагментов сохранять дистанцию и незамедлительно уведомлять экстренные службы по номеру 112.

    Губернатор уточнил, что подразделения Министерства обороны России и других силовых структур продолжают обеспечивать безопасность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атакировал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

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    26 мая 2025, 14:29 • Новости дня
    Пенсионера из Гоголевки в Курской области нашли мертвым после издевательств ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Гоголевка Курской области обнаружили тело 74-летнего Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках с нацистской символикой.

    Тело пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в нацистских касках, нашли российские военные при зачистке и эвакуации жителей села Гоголевка в конце апреля. Родственники Гусарова рассказали, что его опознали по одежде и чертам лица, хотя внешность была изменена. Отмечается, что смерть наступила примерно в марте, передает RT.

    По словам зятя погибшего, на теле пенсионера обнаружили отверстие от крупнокалиберного оружия. В документах Следственного комитета указано, что причиной смерти стало ранение.

    Родные убеждены, что мужчину убили украинские военные. После опознания тело Гусарова кремировали. Его прах планируют захоронить на родине в Донбассе.

    Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером.

    Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.

    Французские журналисты пришли в замешательство, увидев кадры украинских боевиков в нацистской амуниции.

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    26 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал государственный переворот на Украине в 2014 году кровавым.

    Путин в ходе встречи с российскими деловыми кругами отметил: «Не мы же организовали госпереворот на Украине, все время нам говорили, что должна быть демократия, выборы. Госпереворот совершили – и все, как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов, просто нелепо», передает ТАСС.

    Глава государства также заявил: «Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом».

    В среду президент США Дональд Трамп выразил уверенность в победе России на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

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    26 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за контрактную службу в России

    Tекст: Мария Иванова

    Жителю Карши, вернувшемуся в Узбекистан с военной службы по контракту в России после ранения под Луганском, назначили четыре года ограничения свободы за наемничество.

    Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы за участие в боевых действиях по контракту с российской армией, сообщает РИА «Новости». Приговор вынесен гражданину 2005 года рождения, который отправился на заработки в Петербург, а затем подписал контракт на военную службу.

    Согласно материалам дела, в июне прошлого года осужденный подписал контракт на один год, после чего проходил службу под Луганском, где получил ранение. После лечения в госпитале он самовольно покинул часть и вернулся на родину в феврале 2025 года, добровольно сдавшись властям.

    Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана «Наемничество». В тексте приговора указано: «Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года». При вынесении решения суд учел сотрудничество подсудимого со следствием, отсутствие судимости и другие смягчающие обстоятельства.

    Отметим, что по закону за наемничество в Узбекистане предусмотрено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы, однако суд ограничился более мягким приговором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гражданина Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации на Украине в составе Вооруженных сил России по обвинению в наемничестве.

    До этого жителя Узбекистана приговорили к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине, при этом суд учел его раскаяние и сотрудничество со следствием.

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