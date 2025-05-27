Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Украины не успели создать мощные укрепрайоны в районе Сум, поэтому их взятие не займет много времени, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что российские войска сейчас работают над созданием буферной зоны в Сумской области по указу президента России Владимира Путина.

Путин 22 мая подтвердил планы по формированию буферной зоны на границе Украины, отметив, что эта задача уже выполняется российскими войсками. Водолацкий подчеркнул: «До Сум осталось не так уж и много, учитывая, что там не созданы мощные укрепрайоны, как это сделано на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Депутат уточнил, что буферная зона должна быть создана на такой дистанции, чтобы гарантировать безопасность жителей Курской, Белгородской, Брянской и других российских областей. По его словам, если дальность ракет, которые могут быть поставлены ВСУ, составит 460-480 километров, то буферная зона потребуется до 500 километров. Водолацкий добавил, что если обстрелы прекратятся, буферная зона может быть сокращена до расстояния выстрела танка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области. Командиры ВСУ в Сумской области охвачены деморализацией.