Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?8 комментариев
Анонсировано заседание набсовета АНО «Россия – страна возможностей» с участием Путина
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
Заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» с участием Владимира Путина состоится 27 мая, сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе мероприятия участники обсудят главные достижения и результаты работы платформы за последние семь лет.
Помимо постоянных членов наблюдательного совета, к обсуждению присоединятся приглашенные участники различных проектов организации из разных регионов России.
Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На прошлой неделе платформа «Россия – страна возможностей» отметила семилетний юбилей.