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На бывшую жену Паши Техника завели дело о клевете
На бывшую жену Паши Техника Еву Карицкую завели дело о клевете
Против Евы Карицкой (Карины Мельничук), бывшей жены рэпера Паши Техника, возбуждено уголовное дело о клевете по инициативе клиники, назначавшей погибшему исполнителю терапию.
В отношении бывшей жены рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Евы Карицкой (также известной как Карина Мельничук) возбуждено уголовное дело о клевете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Проект Выжившие».
По данным источника, инициатором дела выступила клиника, которая назначила лечение музыканту. В сообщении отмечается: «Против Евы Карицкой возбуждено уголовное дело по ст. 128 (клевета). Инициатором дела выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника, назначившая терапию, которая в итоге привела к смерти».
Юристы уже подключились к делу, подробности процесса пока не раскрываются. Ранее Карицкая заявляла, что находится на Пхукете вместе с сыном.
Напомним, в конце марта Паша Техник был госпитализирован на Пхукете с тяжелым отравлением и находился в реанимации. 4 апреля Карицкая сообщила о смерти рэпера. Паша Техник был известным российским рэпером и одним из основателей группы Kunteynir.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ева Карицкая намекнула на причастность нынешней девушки Паши Техника и их общего знакомого к смерти рэпера, однако не стала обвинять их напрямую.
Ранее полиция задержала оператора дрона, который запустил квадрокоптер серии Mavic над толпой поклонников на прощании с артистом в Москве. Лефортовский суд Москвы арестовал Евгению Истомину на 12 суток за мелкое хулиганство и оскорбление полицейских во время церемонии прощания.