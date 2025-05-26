Британия начала национализацию железных дорог

Tекст: Антон Антонов

«Ренационализация железнодорожных услуг началась», – приводит ТАСС текст сообщения ITV.

Телеканал сообщает, что первым шагом стал переход под государственный контроль компании South Western Railway. В дальнейшем планируется национализировать и другие железнодорожные операторы страны.

Это соответствует предвыборным обещаниям Лейбористской партии, которая приступила к реализации данной инициативы, возглавив правительство.

Приватизация железных дорог прошла в стране в 1990-х годах, однако власти Британии рассчитывают вернуть все железные дороги в госсобственность в течение трех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство вернуло контроль над заводом British Steel после принятия экстренного закона. В 2019 году лейбористы обещали вернуть в Британию социализм.

Тогда лейбористы в качестве примера приводили правительство Клемента Эттли (1945-1951), которое, провозгласив принцип государства «всеобщего благоденствия», национализировало угольную, сталелитейную, газовую промышленность, перевело под контроль государства железные дороги, электроэнергетический сектор, создало Национальную систему здравоохранения.