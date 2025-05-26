Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Британия начала национализацию железных дорог
В Великобритании начался процесс возвращения железных дорог в государственную собственность, сообщает ITV.
«Ренационализация железнодорожных услуг началась», – приводит ТАСС текст сообщения ITV.
Телеканал сообщает, что первым шагом стал переход под государственный контроль компании South Western Railway. В дальнейшем планируется национализировать и другие железнодорожные операторы страны.
Это соответствует предвыборным обещаниям Лейбористской партии, которая приступила к реализации данной инициативы, возглавив правительство.
Приватизация железных дорог прошла в стране в 1990-х годах, однако власти Британии рассчитывают вернуть все железные дороги в госсобственность в течение трех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство вернуло контроль над заводом British Steel после принятия экстренного закона. В 2019 году лейбористы обещали вернуть в Британию социализм.
Тогда лейбористы в качестве примера приводили правительство Клемента Эттли (1945-1951), которое, провозгласив принцип государства «всеобщего благоденствия», национализировало угольную, сталелитейную, газовую промышленность, перевело под контроль государства железные дороги, электроэнергетический сектор, создало Национальную систему здравоохранения.