Лидер лейбористов пообещал вернуть в Великобританию социализм

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время предвыборных теледебатов с премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии Борисом Джонсоном пообещал в случае прихода к власти попытаться создать государство на основе социалистических принципов.

«Социализм, когда он осуществляется демократическим способом, в этой стране, в Скандинавии и в других местах улучшил жизненные стандарты самых бедных слоев населения», – приводит слова Корбина ТАСС.

В качестве примера он привел лейбористское правительство Клемента Эттли (1945-1951), которое, провозгласив принцип государства «всеобщего благоденствия», национализировало угольную, сталелитейную, газовую промышленность, перевело под контроль государства железные дороги, электроэнергетический сектор, создало Национальную систему здравоохранения. «Наше лейбористское правительство сделает это снова», – сказал в ходе теледебатов на телеканале Би-би-си Корбин, предвыборный манифест которого также предусматривает масштабную программу национализации.

Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь выступил в защиту капитализма. «Я сказал бы, что объединяющий всю страну подход Консервативной партии, который признает жизненную важность динамичной рыночной экономики, – единственная возможность оплачивать фантастические общественные услуги и помогать самым бедным и нуждающимся членам нашего общества. Атаки на капитализм совершенно бессмысленны», – заявил Джонсон.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 12 декабря.

Напомним также, в сентябре американский президент Дональд Трамп заявил, что «призрак социализма» является одним из главных вызовов для США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Америке придется выбирать между Трампом и социализмом.

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