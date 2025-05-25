Росавиация ограничила прием и отправку рейсов в Калуге

Tекст: Ольга Иванова

Временные ограничения на прием и отправку гражданских самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево) введены с 15:08 по московскому времени. Такое решение приняла Росавиация для повышения безопасности полетов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил в Telegram-канале, что меры обусловлены необходимостью обеспечить безопасность гражданской авиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 15.08 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», – заявил Кореняко.

Подробности о сроках отмены ограничений и причинах не уточняются. Информация о возможных изменениях в расписании будет предоставляться по мере поступления данных.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье временные ограничения были введены в московских аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково, Шереметьево.