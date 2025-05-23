Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине

Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине

Политолог Шеслер: Без USAID украинские организации будут лихорадочно искать деньги

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С помощью USAID американцы внедряли в украинскую политику и общество свою повестку. Агентство зачастую занималось делами, далекими от гуманитарной сферы. Например, я лично видела, как его сотрудники участвовали в предвыборной кампании и вмешивались в ход голосования в Николаеве», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

«Кроме кураторства избирательного процесса, USAID финансировало информационные проекты, всевозможные сайты, так называемые правозащитные организации. Оно работало почти везде, где можно было реализовать политическое влияние США. Агентство не заменяло собой официальные власти страны, а было параллельной структурой», – пояснила собеседница.

«Туда, где работало USAID, офис Зеленского и местные органы уже не вмешивались. Это была огромная, в первую очередь информационная, медийная, пропагандистская машина, которая поддерживала националистические проекты, действовала зачастую вразрез интересам Украины, и всегда – против России. С точки зрения влияния США агентство было очень эффективным», – отметила она.

«Но президент США Дональд Трамп – бизнесмен, мыслящий предпринимательскими категориями. А USAID не создавала никакой добавленной стоимости. Поэтому, очевидно, Белый дом решил закрыть эти проекты. Кроме того, агентство подпало под сильное влияние Демократической партии, что тоже совершенно не на руку новому американскому лидеру», – детализировала аналитик.

«Увольнение руководства украинских проектов, опорных глав направлений говорит о том, что работа USAID на Украине восстановлена не будет. Осиротевшие организации и медиаструктуры сейчас будут лихорадочно искать финансирование, обращаясь к руководству Евросоюза и украинским олигархам», – спрогнозировала эксперт.

«Организации, оставшиеся без попечения США, частично получают поддержку, в стране расширяют деятельность европейские НКО, какие-то функции взяла на себя Банковая. Но конечно, прежнего масштаба уже не будет. Причем дело даже не в деньгах. Суть работы USAID заключалась в поддержке из Вашингтона. А сейчас ее нет, нивелирована сама суть агентства», – объяснила политолог.

«Все это снизит американское участие в украинской внутренней и внешней политике, но одновременно усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаюсь угодить Трампу и боясь прекращение остальной помощи», – резюмировала Шеслер.

Ранее стало известно, что США с 1 июля официально увольняют сотрудников гуманитарных программ Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. Сокращение коснется, в частности, старшего советника по экономическому росту, старшего технического советника по глобальной безопасности в области здравоохранения, старшего аналитика гуманитарных программ, специалиста по онлайн-тестированию кандидатов на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины, советника по ВИЧ/СПИД, приводит ТАСС данные американского портала госзакупок.

USAID заморозило все проекты на Украине. Из-за этого под угрозой закрытия оказалось 51% всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

В свою очередь директор Института массовой информации Оксана Романюк сообщала, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи.

Кроме того, USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины. В заявлении энергетического сообщества указывалось, что это приведет к недостатку средств для закупки критически важного оборудования, что негативно скажется на стабильности и развитии всей отрасли в стране.

Помимо этого, через USAID финансировались «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (запрещенные в России террористические организации), участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на российской территории.

Как заявлял госсекретарь Марко Рубио, Белый дом закрывает более 80% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США.