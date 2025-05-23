Минтранс сообщил о планах установить коффердам в Керчи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Геологические изыскания в районе затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» завершены, передает РИА «Новости». Минтранс России сообщил, что первое защитное сооружение – коффердам – установят над частями затонувших судов к 10 октября 2025 года.

В министерстве заявили о решении правительственной комиссии разбить работы по подъему и утилизации фрагментов танкеров на четыре этапа. Для предотвращения разлива нефтепродуктов сейчас проектируют три коффердама, которые разместят над фрагментами судов.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, завершена закупка и поставка металлопроката для изготовления трех коффердамов, а изготовление конструкций первого сооружения завершится к 25 июня.

В рамках первого этапа специалисты «Морспасслужбы» уберут части надстройки танкера «Волгонефть-212», включая переходной мостик, части рулевой рубки и палубы второго яруса кормовой части. Также будет выполнен демонтаж переходных мостиков с трубопроводными трассами и вентиляционными системами грузовых танков «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На втором этапе планируется установка коффердамов над фрагментами танкеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал владельца танкера «Волганефть-239» за разлив нефти в Керченском проливе. Власти решили обсудить увеличение числа водолазов в зоне чрезвычайной ситуации с танкерами. Правительство России направит более 1 млрд рублей на демонтаж надстроек танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.