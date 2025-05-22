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Гаубица «Мста-Б» уничтожила пункт управления ВСУ на Днепре
Ульяновские артиллеристы-десантники нанесли удар по обнаруженным позициям ВСУ и пункту управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» из состава ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский командный пункт и пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости».
В министерстве обороны уточнили, что выявить цели помогли разведывательные беспилотники «Zala». В ведомстве сообщили: «Координаты целей были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили 152 миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б» к работе и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его».
После выполнения задачи расчет оперативно замаскировал орудие и выдвинулся в укрытие. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские подразделения ВДВ продолжают вести активную боевую работу по уничтожению украинских сил на правом берегу Днепра в Херсонской области, препятствуя попыткам переправы через реку.
Отмечается, что артиллерийский полк ульяновского гвардейского соединения ВДВ играет ключевую роль в уничтожении командных пунктов, техники и беспилотных систем противника, а также в контрбатарейной борьбе. Подразделения регулярно наносят удары по украинским войскам, чтобы пресечь попытки переправы на левый берег Днепра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. Десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине. Они также уничтожили ретранслятор ВСУ с помощью собственного беспилотника, что позволило ограничить работу дронов противника на левом берегу Днепра.