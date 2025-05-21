Победителями конкурса родительских инициатив стали 1015 проектов из 85 регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Всероссийского родительского комитета в Национальном центре «Россия» подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание». Премии получат 1015 проектов из 85 регионов России. Ведущими стали Республика Башкортостан, где отмечены 74 проекта, Краснодарский край и Нижегородская область, говорится на сайте Общества «Знание».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что министерство и Общество «Знание» расширяют сотрудничество, а в новом учебном году стартует эксперимент по внедрению оценки поведения школьников в пилотных регионах. Кравцов уточнил, что рассматриваются разные системы оценивания, среди них зачет/незачет и пяти- или трехбалльная шкала.

По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, особенностью этого сезона конкурса стало активное участие детей как соавторов проектов. Он подчеркнул большую роль родительских комитетов и отметил, что успешное завершение проектов зависит от сотрудничества учеников, родителей и учителей.

Председатель правления Движения Первых Артур Орлов заявил, что конкурс способствует объединению усилий общественных организаций, школ и образовательных учреждений для развития просветительских проектов по всей стране. Победителями стали проекты в направлениях патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания.

Размер премий составил до двух миллионов рублей для 102 проектов, до одного миллиона рублей для 371 проекта и от 200 до 500 тыс. рублей для 542 проектов. Средства победители получат до 30 июня, после чего смогут приступить к реализации новых инициатив.

Общество «Знание» также приглашает педагогов пройти бесплатный курс по эффективному взаимодействию с родителями на платформе Знание.Академия. По завершении обучения выдается сертификат.