Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.16 комментариев
Лавров заявил о планах Запада перевооружить Киев во время перемирия
Лавров назвал призывы к прекращению огня на Украине прикрытием для вооружения
Предложения о прекращении огня на Украине без предварительных условий направлены на создание условий для дополнительного вооружения Киева, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что западные призывы к прекращению огня на Украине преследуют цель обеспечить Киеву дополнительное вооружение, передает ТАСС.
На пресс-конференции после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД отметил, что некоторые западные представители под урегулированием конфликта подразумевают лишь приостановку боевых действий без предварительных условий, чтобы в спокойной обстановке довооружить Украину и укрепить ее оборону.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.