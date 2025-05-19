Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня Путиным и Трампом

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали сроки возможного прекращения огня

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, тема временных рамок по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной не поднималась. Хотя американский президент выразил заинтересованность в скорейшем достижении каких-либо договоренностей, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.