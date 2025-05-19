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    19 мая 2025, 22:29 • Новости дня

    Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня Путиным и Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали сроки возможного прекращения огня

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали конкретные сроки возможного прекращения огня на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, тема временных рамок по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной не поднималась. Хотя американский президент выразил заинтересованность в скорейшем достижении каких-либо договоренностей, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник провели телефонную беседу, при этом глава российского государства находился в Сочи.

    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом

    Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после новости о его диагнозе

    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение об онкологическом диагнозе Джо Байдена, выразив сочувствие его семье и пожелав скорейшего выздоровления своему предшественнику.

    Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу онкологического диагноза Джо Байдена, написав в социальной сети Truth Social свои пожелания.

    «Меланья и я опечалены известием о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», – написал Трамп.

    Кроме него множество соратников-демократов и республиканцев в соцсетях выражают поддержку и сочувствие бывшему американскому лидеру, сообщил телеканал ABC News.

    К примеру экс-вице-президент Камала Харрис отметила, что Джо боец и обязан справиться, нынешний госсекретарь Марко Рубио всей семьей молится за здоровье экс-лидера страны, губернаторы ряда штатов пишут о стойком характере Байдена, который не позволит ему дать слабину перед новым вызовом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.

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    19 мая 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков назвал время разговора Путина и Трампа

    Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа в 17.00 мск

    Песков назвал время разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17.00 по московскому времени.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: «В 17.00 [мск] состоится телефонный разговор с Трампом». Другие подробности относительно повестки или тем обсуждения пока не приведены, передает ТАСС.

    По его словам, разговор особенно важен после состоявшихся в Стамбуле переговоров. Он добавил, что по завершении беседы Кремль предоставит максимально возможную информацию о ее итогах.

    Возможная встреча Путина и Трампа будет зависеть от сроков, которые определят сами лидеры. Песков подчеркнул, что «два президента принимают решения», а дальнейшая подготовка будет подстраиваться под обозначенные ими даты.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор Трампа и Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

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    19 мая 2025, 13:24 • Новости дня
    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

    Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В прямом эфире украинского телемарафона случилась оговорка, когда ведущая Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины.

    Ведущая телемарафона на Украине Ольга Бутко в прямом эфире по ошибке назвала Владимира Путина президентом Украины, сообщает «Российская газета». Ошибка произошла во время анонса новости о телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским президентом.

    «Меня зовут Ольга Бутко, начинаем. Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», – произнесла ведущая в эфире. После этого она запнулась, прозвучали нечленораздельные звуки, и только затем Ольга Бутко поправилась, произнеся имя Владимира Зеленского.

    Инцидент быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях и попал в эфир Telegram-каналов. Видео с фрагментом оговорки распространил канал Mash.

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    19 мая 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран

    Путин подписал указ о мониторинге вреда России со стороны зарубежных государств

    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России вводится государственный мониторинг ущерба, который стране наносят зарубежные государства, организации и их представители, а вести эти данные поручено органам прокуратуры.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, который причиняется России зарубежными государствами, иностранными организациями, а также гражданами, действующими в их интересах, передает ТАСС.

    Генеральной прокуратуре поручено в течение одного месяца утвердить порядок ведения мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений о причиненном вреде и определить состав необходимых данных.

    Документ был официально опубликован на портале правовой информации.

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    19 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу, сообщил источник в Белом доме.

    Путин и Трамп приступили к разговору, заявил собеседник Reuters.

    Напомним, Кремль объявлял о предстоящем телефонном разговоре между Путиным и Трампом.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что беседа поможет продвинуться в урегулировании на Украине.

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    19 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом

    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

    Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».

    Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.

    По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

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    19 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи

    Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»

    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
    @ sirius-ft.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.

    Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.

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    19 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    Песков: Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры о встрече лидеров России и США сейчас не ведутся.

    Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на данный момент не готовится, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности организации переговоров между двумя лидерами. «Нет, сейчас не готовится», – сообщил Песков, комментируя потенциальную встречу Путина и Трампа.

    Ранее в Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17:00 по московскому времени.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что этот разговор поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «9 на 9»
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «9 на 9»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели вопрос нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры обеих стран в ходе телефонной беседы затронули тему обмена граждан, находящихся в заключении. Ушаков заявил: «Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. <…> Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», передает ТАСС.

    Кроме того, во время разговора Путина и Трампа значительное внимание было уделено ситуации на Украине, где обсуждались многочисленные детали и нюансы.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом начался с личного поздравления российского лидера по случаю рождения у президента США 11-го внука, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, российский президент также пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что личный жест внимания к рождению внука Трампа со стороны Путина стал началом диалога между лидерами.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 00:13 • Новости дня
    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

    Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

    Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
    @ Vladimir Andreev/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может оказаться крайне невыгодной для последнего, пишет «АиФ».

    Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

    «Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

    Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

    «Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.

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    19 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США

    Трамп назвал неограниченным потенциал экономических связей России и США

    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы для масштабного экономического сотрудничества между двумя странами при условии окончания конфликта на Украине.

    Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта на Украине неограничен, передает ТАСС. Такое заявление сделал Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    «Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен», – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что у России есть уникальные возможности для создания значительного благосостояния и увеличения количества рабочих мест, если будет реализован потенциал торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути достижения этого мира. Глава государства подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

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    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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