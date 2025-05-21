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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 12:45 • Новости дня

    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne

    Российские штурмовики выполнили боевую задачу на Porsche Cayenne
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовая бригада ВС России успешно преодолела пересеченную местность на Porsche Cayenne, обеспечив выполнение задания без потерь.

    Как сообщается в Telegram-канале Shot, в Белгородском направлении российские военные столкнулись с нехваткой мотоциклов и багги для выполнения боевой задачи. Один из бойцов с позывным Бардак решил использовать свой Porsche Cayenne, чтобы доставить штурмовиков к месту закрепления.

    Автомобиль смог преодолеть три с половиной километра по открытому полю и въехать в лесополосу, где другая техника, включая багги, застряла. В результате штурмовая группа заняла позицию и дождалась подхода остальных, выполнив задачу без потерь среди личного состава.

    После боя Porsche Cayenne остался на поле, его эвакуировать уже, по словам военных, скорее всего, не удастся.

    Ранее российские военные использовали трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений.

    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

    Коментарии (9)
    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области, сообщает Минобороны.

    Удар по лагерю подготовки спецназа в Сумской области привел к значительным потерям среди украинских военных и инструкторов, а также уничтожил боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны заявили, что в результате удара были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, включая 20 инструкторов.

    Кроме того, по информации ведомства, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники противника. Военные опубликовали видеокадры с места удара, на которых зафиксировано уничтожение личного состава и техники ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы. Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    21 мая 2025, 07:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила диверсию на Транссибе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Амурской области мужчина был задержан по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

    Житель Приамурья был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке диверсии на участке Транссибирской железной дороги, передает РИА «Новости». По данным управления ФСБ по Амурской области, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и планировал также принять участие в боевых действиях против российских Вооруженных сил.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ – государственная измена. Как следует из сообщения ведомства, ранее также были возбуждены дела по статьям, касающимся приготовления к диверсии и участия в деятельности организации, признанной террористической в России.

    ФСБ уточнила, что обвиняемый находится под стражей, ведется следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подростка в Орле осудили по обвинениям в диверсии и государственной измене. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. В Керчи ФСБ задержала местного жителя по обвинению в государственной измене.

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    21 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Украинцы устроили продажу вещей бойцов СВО иностранцам онлайн

    Украинцы выставили на иностранные сайты личные вещи бойцов СВО и русские кресты

    Tекст: Вера Басилая

    На зарубежных интернет-площадках появились предложения о продаже трофеев спецоперации, включая обломки дронов, шевроны и личные вещи российских бойцов.

    Украинские граждане активно реализуют трофеи, полученные во время спецоперации на Украине, на иностранных интернет-ресурсах, сообщает Лента.ру.

    К популярным лотам относятся обломки беспилотников типа «Герань», за которые просят около 700 долларов, а простые фрагменты без оформления стоят от 35 долларов. Более ценные части, например бортовой компьютер, оцениваются в 800 долларов. Кроме дронов, в продаже есть небольшие элементы от российских военных самолетов, например Су-34, стоимость которых варьируется от 200 до 300 долларов. Украинцы также предлагают личные вещи российских военных, такие как шевроны, предметы гигиены с надписями и бронзовые православные кресты.

    По словам военного волонтера Алексея Живова, украинцы считают подобную торговлю совершенно нормальной, уносят все, что могут, и распродают как гражданские, так и военные предметы. В России также встречаются подобные лоты, но их значительно меньше. На российских площадках за украинские трофеи просят от 1 до 3 тыс. рублей, а за бронежилеты – около 30 тыс. рублей.

    Живов заявил, что российское общество негативно воспринимает такой рынок и считает его недостойным. Военный эксперт Олег Глазунов объяснил, что спрос на трофеи обусловлен интересом коллекционеров и желанием заработать даже во время войны.

    Ранее сообщалось, что на киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины».

    Бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    20 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    ВС России поразили аэродром ВСУ и цех производства беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за последние сутки поразили украинский аэродром и цех производства дронов, сообщило Министерство обороны России во вторник.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и наемников в 147 районах.

    Всего за сутки украинская сторона потеряла более 1290 военнослужащих в зоне спецоперации. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряла более 155 человек, в зоне ответственности группировки «Запад» – более 240, в зоне ответственности группировки «Юг» – более 265, в зоне ответственности группировки «Центр» – до 425, в зоне ответственности группировки «Восток» – более 155.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла до 50 человек.

    Ранее сообщалось, что военный аэродром в районе Николаева подвергся удару, уничтожены склады с ракетами и ангар с реактивными беспилотниками.

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    21 мая 2025, 10:19 • Новости дня
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания в Курской области указал на постоянную активность украинских боевиков на государственной границе.

    «Каждый день противник пытается пересечь государственную границу России», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках ВСУ прорваться через границу во время совещания с руководителями муниципалитетов, состоявшегося в Курской области.

    Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от ВСУ. Президент на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти к российской границе в районе Шостки.

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    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    21 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

    Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве после удара «Искандера» по месту совещания украинских командиров в Сумах, по всей видимости, не сделали никаких выводов. Нынешнее поражение лагеря подготовки ВСУ наглядно продемонстрировало уровень управления и принятия решений противником, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко. 

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.

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    21 мая 2025, 08:26 • Новости дня
    Над регионами России за ночь уничтожены 159 украинских беспилотников
    Над регионами России за ночь уничтожены 159 украинских беспилотников
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За ночь системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 159 аппаратов в различных областях страны, включая Московский регион, сообщило Министерство обороны.

    В ночь на 21 мая средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Так, с 20 часов вечера до 4 часов утра были перехвачены 127 дронов над различными регионами страны, в том числе над Брянской, Орловской и Курской областями, а также рядом других субъектов и над акваторией Черного моря.

    В частности, над Брянской областью было сбито 41 беспилотник, над Орловской – 37, а над Курской – 31 аппарат. В Московском регионе уничтожили шесть дронов, еще пять – во Владимирской области, три – в Рязанской, по одному аппарату – в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над Черным морем.

    Кроме того, в период с 4 до 8 часов утра силы ПВО также уничтожили 32 украинских дрона. Из них 16 были сбиты над Орловской областью, 10 – над Брянской и шесть – над Курской областью.

    Ранее силы ПВО уничтожили за одну ночь 127 украинских беспилотников. Большинство дронов сбили над Брянской и Орловской областями.

    В Орловской области силы ПВО сбили 11 украинских дронов.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    21 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили передовые части ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях
    «Северяне» уничтожили передовые части ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В течение суток подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники, продвинувшись на Сумском направлении.

    За последние сутки на Теткинском и Глушковском направлениях российские войска нанесли комплексное огневое поражение по выявленным объектам противника, не допустив попыток прорыва, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». ВС России уничтожали личный состав и технику ВСУ, а также создавали полосу безопасности в Сумской области.

    В окрестностях Рыжевки российская разведка обнаружила, а операторы FPV-дронов уничтожили две боевые группы ВСУ на трех квадроциклах. В районе Бессаловки артиллерия накрыла позиции украинских военных, уничтожив большую их часть. Разведгруппа ВСУ, выдвинувшаяся из Павловки, была полностью ликвидирована в результате огневого поражения.

    В районе Шостки был обнаружен полевой лагерь подготовки первой отдельной бригады специального назначения ВСУ. По словам источника, «по цели отработал расчет ОТРК «Искандер», который нанес прицельное поражение по скоплению живой силы противника». В результате удара потери составили до 70 украинских военных, среди которых 20 инструкторов, также уничтожены склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники.

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и мотострелки продвинулись вглубь приграничных лесных массивов, ликвидировали несколько боевых групп ВСУ и закрепляются на занятых позициях. За сутки здесь уничтожено свыше 150 украинских военных, на Теткинском направлении – более 30. Потери противника в целом за сутки превысили 290 человек.

    Российские подразделения продолжили зачищать Волчанск, где штурмовые группы зачистили 11 домовладений и продвинулись более 100 метров. Также уничтожены шесть боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. За сутки инженерные подразделения обнаружили и обезвредили 1062 взрывоопасных предмета.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

    На Украине подтвердили потери после удара по этому лагерю.

    Группировка войск «Север» ранее нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    21 мая 2025, 06:02 • Новости дня
    В Донецке задержали женщину за перевод денег ВСУ

    В Донецке задержали местную жительницу по подозрению в госизмене

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники спецслужб пресекли деятельность жительницы Донецка, которую подозревают в передаче средств на нужды вооруженных сил Украины.

    Сотрудники спецслужб Донецкой Народной Республики задержали местную жительницу, подозреваемую в финансировании вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, женщину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

    В ведомстве уточнили, что подозреваемая неоднократно переводила денежные средства на электронные банковские карты, которые использовались для поддержки ВСУ. В сообщении отмечается, что ее действия квалифицированы как государственная измена.

    Следственное подразделение управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе задержали местного жителя по подозрению в финансировании запрещенного в России военизированного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты. В ЛНР задержали жителя города Рубежное, который обвиняется в шпионаже и передаче украинским спецслужбам данных о расположении российских военных.

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    21 мая 2025, 06:23 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 11 БПЛА над Орловской областью

    Власти сообщили об уничтожении одиннадцати украинских беспилотников системой ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области силами противовоздушной обороны были сбиты 11 украинских дронов, ущерб инфраструктуре и пострадавшие отсутствуют.

    Силы ПВО уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над Орловской областью, передает ТАСС. О произошедшем сообщил губернатор Андрей Клычков, уточнив, что повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    В своем сообщении Клычков подчеркнул: «Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки».

    В настоящее время на местах падения беспилотников работают оперативные службы, проводится проверка территории и уточнение обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников в разных регионах России за ночь, из которых 26 были сбиты над Крымом.

    Минобороны России сообщило, что ночью средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями.

    В Белгородской области система ПВО за сорок минут утром 18 мая ликвидировала еще четыре беспилотника, запущенных с территории Украины.

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    21 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ПВО сбила 127 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников, из которых наибольшее количество было сбито над Брянской и Орловской областями.

    За ночь с двадцати часов 20 мая до 4:05 утра 21 мая силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 127 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. В Министерстве обороны сообщили, что основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 41 устройство. В Орловской области уничтожено 37 дронов, в Курской – 31, в Московском регионе – шесть, во Владимирской – пять, в Рязанской – три. По одному беспилотнику сбито над Белгородской, Тульской, Калужской областями и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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