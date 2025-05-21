Евросоюз в марте увеличил импорт никеля из России

Поставки никеля из России в ЕС достигли максимума с ноября 2023

Tекст: Денис Тельманов

Евросоюз в марте нарастил импорт никеля из России до 107,6 млн евро, что стало максимальным показателем с ноября 2023 года, сообщает РИА «Новости». За год поставки российского металла в ЕС выросли на треть, а доля России на рынке увеличилась с 18% до 23%.

Российские компании экспортировали никель в марте лишь трем странам Евросоюза. Крупнейшим импортером оказалась Финляндия, закупившая металла на 72,3 млн евро, что в 1,4 раза превышает прошлогодний показатель.

Нидерланды также нарастили покупки на пятую часть – до 35,3 млн евро. Объем импорта Эстонии остался символическим: чуть более 103 тысяч евро.

По объему поставок никеля Россия стала второй в списке основных экспортеров для Евросоюза, уступив лишь США с 117,6 млн евро. Третье место заняла Британия с показателем в 63,9 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский экспорт удобрений достиг 505 тыс. тонн, обновив максимум за восемь месяцев и заняв свыше четверти рынка Евросоюза.

Россия заняла второе место по стоимости импорта газа в Евросоюз в первом квартале, несмотря на прекращение транзита через Украину. Евросоюз в ноябре 2024 года увеличил закупки фармацевтической продукции из России в 2,2 раза, достигнув объема в 4,5 млн евро.