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Генетик рассказал о трудностях выращивания ГМО-деревьев в России
У ученых затруднен доступ к полевым исследованиям генно-модифицированных деревьев из-за сложной процедуры получения разрешений, заявил генетик, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.
Сложности при допуске ученых к выращиванию генно-модифицированных деревьев в открытом грунте связаны с действующим российским законодательством, сказал Крутовский «Газете.Ru».
Для получения разрешения необходимо пройти государственную регистрацию ГМО, иметь одобренный проект и соблюдать строгие меры биологической безопасности, включая экологическую экспертизу при выпуске в окружающую среду.
Крутовский отметил, что на практике получить подобное разрешение крайне затруднительно.
«Без детальной регламентации не всегда понятно, как конкретно его можно получить, и кто его должен выдать, поскольку существует сразу несколько организаций, которые контролируют этот процесс: Министерство науки и высшего образования, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Федеральное агентство по надзору в сфере природопользования», – сказал ученый.
Генетик подчеркнул, что ГМО-деревья могут ускорять восстановление лесов, отличаться устойчивостью к вредителям и засухам, а использовать их целесообразно именно на промышленных плантациях, изолированных от природных лесов.
Он обратил внимание на важность разъяснительной работы с обществом, чтобы снизить опасения по поводу возможного ущерба от таких технологий.
По мнению эксперта, при грамотном агроуходе и дистанцировании посадок от природных насаждений риски экологических проблем минимальны.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по выращиванию генно-модифицированных деревьев с ускоренным ростом для возможного коммерческого использования древесины.