Генетик рассказал о трудностях выращивания ГМО-деревьев в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Сложности при допуске ученых к выращиванию генно-модифицированных деревьев в открытом грунте связаны с действующим российским законодательством, сказал Крутовский «Газете.Ru».

Для получения разрешения необходимо пройти государственную регистрацию ГМО, иметь одобренный проект и соблюдать строгие меры биологической безопасности, включая экологическую экспертизу при выпуске в окружающую среду.

Крутовский отметил, что на практике получить подобное разрешение крайне затруднительно.

«Без детальной регламентации не всегда понятно, как конкретно его можно получить, и кто его должен выдать, поскольку существует сразу несколько организаций, которые контролируют этот процесс: Министерство науки и высшего образования, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Федеральное агентство по надзору в сфере природопользования», – сказал ученый.

Генетик подчеркнул, что ГМО-деревья могут ускорять восстановление лесов, отличаться устойчивостью к вредителям и засухам, а использовать их целесообразно именно на промышленных плантациях, изолированных от природных лесов.

Он обратил внимание на важность разъяснительной работы с обществом, чтобы снизить опасения по поводу возможного ущерба от таких технологий.

По мнению эксперта, при грамотном агроуходе и дистанцировании посадок от природных насаждений риски экологических проблем минимальны.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по выращиванию генно-модифицированных деревьев с ускоренным ростом для возможного коммерческого использования древесины.