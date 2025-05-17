Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных деревьев
Российским министерствам предстоит к 1 июля разработать предложения по выращиванию генно-модифицированных деревьев с ускоренным ростом для возможного коммерческого использования древесины, следует из поручения президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность проведения научных исследований по выведению генно-модифицированных деревьев, следует из поручения на сайте Кремля.
В документе отмечается, что речь идет о породах с заданными морфологическими свойствами и повышенной скоростью роста древесины в целях оценки возможности создания лесных плантаций для коммерческого выращивания и использования такой древесины.
Правительству предстоит оценить перспективы создания специальных лесных плантаций, где можно будет коммерчески выращивать и использовать такую древесину. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля текущего года.