В Самаре остановлено движение судов по Волге из-за штормового ветра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Штормовой ветер с дождем обрушился на Самару и соседние регионы. В областном центре зафиксированы падения деревьев и конструкций, в Сызрани за ночь выпало 44 мм осадков – 122% месячной нормы. Из-за непогоды Самарское речное пассажирское предприятие объявило о временной приостановке движения пригородных судов по Волге: «В связи с усилением ветра до штормового движение судов на пригородных маршрутах ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» временно приостановлено», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности на 20 мая, предупредив о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 20 метров в секунду. Власти отмечают, что регион оказался под влиянием циклона и череды фронтов, что привело к похолоданию, шквалистому ветру и обильным осадкам. В ночь на вторник по области выпало до 5 мм осадков, но в отдельных районах, таких как Сызрань и село Приволжье, выпадение было существенно выше.

Горожане активно делятся в социальных сетях фотографиями последствий непогоды: деревья упали на дороги, автомобили и линии трамваев, повреждены остановочные павильоны и дорожные знаки. Департамент транспорта Самары сообщил о перекрытии движения и изменении маршрутов автобусов в Кировском районе города. Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

В Ульяновске также устраняют последствия ливня, где за ночь выпала почти месячная норма осадков. По данным городской администрации, воду откачивают на 11 улицах и в районе одной из остановок, фиксируются подтопления и протекание кровли домов, а также падение деревьев. Глава города Александр Болдакин поручил оперативно ликвидировать последствия дождя и отрабатывать заявки граждан, а энергетикам – подготовить аварийные бригады к возможным ЧП.

В мэрии Ульяновска предупредили, что дождь в регионе сохранится до 14:00, при этом порывы ветра сохраняются на уровне до 20 метров в секунду. Специалисты продолжают мониторить ситуацию и устранять последствия стихии.

Ранее электроснабжение в Кузбассе восстановили после шторма.

В Приангарье сильный ветер привел к травмам шести взрослых и одного ребенка.

В Иркутской области ураганный ветер стал причиной возгорания жилых домов.