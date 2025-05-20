Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
ВС России расширили контроль на краснолиманском направлении
Российские войска заняли новые позиции в районах нескольких населенных пунктов краснолиманского направления, что позволило значительно расширить зону огневого контроля.
Как передает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в ходе активных боевых действий в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Петровского, Редкодуба и Торского российские войска улучшили тактическое положение. В результате были заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить контроль в этом секторе линии фронта.
По словам Марочко, «в ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (украинское название – Грековка), Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе. На некоторых участках наши бойцы взяли под огневой контроль до 1 км фронта с укрепрайонами и фортификациями украинских боевиков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул успехи российских войск в районе Красного Лимана и освобождение поселка Торское. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило положение украинских войск около Красного Лимана. ВСУ потеряли до 70% личного состава под Торским.