  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитии восьми украинских БПЛА над Брянской областью
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    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    48 комментариев
    20 мая 2025, 07:13 • Новости дня

    Минобороны сообщило о сбитии восьми украинских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России заявило об успешной работе ПВО, которые ликвидировали сразу восемь украинских беспилотников за минувшую ночь в Брянской области.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны в ночное время отразили атаку украинских беспилотников на территорию Брянской области. По информации Минобороны России, все восемь аппаратов были уничтожены средствами ПВО. В министерстве отметили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области». Других подробностей о последствиях атаки и возможных повреждениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области средства РЭБ подавили беспилотник. Российские специалисты разрабатывают систему РЭБ «Ель-1» для защиты от FPV-дронов. В Тульской области украинские беспилотники подавили с помощью средств РЭБ.

    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

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    19 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.

    Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

    Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

    Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 12:10 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении

    Эксперт Онуфриенко: Киев атаками на Курскую область пытается усилить переговорные позиции

    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина мелкими атаками на Курскую область пытается воздействовать на западных лидеров, чтобы те возобновили прежние объемы поставок вооружений ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении.

    «Цель разного рода вылазок ВСУ в сторону территорию России – удержание Киевом информационного фона в положительном для себя русле. Выстроенная оппонентами стратегия по освещению таких операций в СМИ еще позволяет оказывать влияние на некоторую часть украинских обывателей», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Киев таким образом пытается усилить свои переговорные позиции. Но это нужно, скорее, для придания уверенности самой украинской делегации, поскольку ни российскую, ни американскую сторону «наступы» ВСУ не впечатляют», – продолжил он.

    «Также в Киеве заметили, что во время их курской авантюры президент Франции Эммануэль Макрон поставлял им вооружение, а Фридрих Мерц обещал ракеты Taurus. После разгрома ВСУ в Курской области в Париже заговорили о пустых арсеналах, а немецкий лидер вообще отказался что-либо обсуждать», – напомнил аналитик.

    «Таким образом, на Банковой, судя по всему, пытаются снова создать подобие «оккупации» части российской территории для возвращения диалога с Западом в контекст военных поставок», – детализировал собеседник. Впрочем, и европейских союзников эти авантюры уже не впечатляют.

    «Командование ВСУ выбрало Теткино, потому что это выступ, окруженный территорией Украины, который относительно легко обстреливать с юга – из-за Сейма. Линия фронта на этом направлении сейчас проходит по реке. Причем, в самом селе практически никто не живет, но для Киева главное – информационный шум», – подчеркнул спикер.

    «ВСУ были бы и рады подтянуть туда крупные ударные группировки, но неоткуда и некого. Приходится довольствоваться атаками малыми подразделениями. Россия же усиливала этот плацдарм задолго до проникновения ДРГ в Курскую область. Поэтому украинские бойцы уничтожаются быстро и без вариантов», – резюмировал Онуфриенко.

    В воскресенье российская группировка «Север» уничтожала инженерные, передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, продолжив создание полосы безопасности в Сумской области.

    На направлении Атинское – Теткино 24-я штурмовая бригада «Айдар» на двух БМП и четырех квадроциклах при поддержке инженерной машины разграждения пыталась прорваться на российскую территорию, но была уничтожена FPV-дронами.

    Штурмовым группам также было нанесено комплексное огневое поражение – из 30 бойцов 28 были убиты вблизи госграницы, а двое пытались скрыться на БМП на западной окраине Атинского, но были уничтожены барражирующим боеприпасом, сообщает неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Во второй половине дня командование ВСУ отправило штурмовую группу на трех квадроциклах, два из которых были уничтожены, а экипаж третьего скрылся.

    Это уже далеко не первая попытка противника прорваться в районе Теткино. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    19 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Двадцатилетний морпех захватил в плен разведчика ВСУ на острове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовик Северного флота в одиночку задержал украинского разведчика на острове, используя радиоигру и антидроновое одеяло для успешной эвакуации.

    Двадцатилетний боец штурмового подразделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота взял в плен разведчика ВСУ на острове в дельте Днепра, передает ТАСС.

    Военнослужащий с позывным «Малой», несмотря на ранения, уничтожил трех противников и задержал еще одного.

    «Малой» рассказал: «Как-то быстро все, неожиданно это получилось. Он начал перезаряжаться, направил на меня ствол, а я как раз в этот момент на него накинулся, у него не получилось выстрелить». Боец спрятался с пленным под антидроновым одеялом, а с помощью радиоигры и переговоров по-коми удалось дождаться эвакуации.

    Задержанный украинский разведчик по указаниям «Малого» по рации передавал своим командирам ложные координаты, вводя их в заблуждение. Командир с позывным «Пивыч» подтвердил, что радиоигра позволила выиграть время для эвакуации бойца и пленного на левый берег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат победил бойца ВСУ в рукопашном бою. Штурмовик рассказал о столкновении в окопе у Александрополя. Российский танкист захватил в плен бойца ВСУ после рукопашной схватки.

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    20 мая 2025, 02:27 • Новости дня
    В Мариуполе найдены новые тайники с оружием боевиков

    Мэр сообщил о выявлении схронов украинских боевиков в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе по-прежнему выявляют схроны с оружием и боеприпасами, оставленные украинскими боевиками, несмотря на прошедшие с освобождения три года.

    О сохранении угрозы, связанной с тайниками с оружием, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун, передает РИА «Новости».

    По его словам, военные действия не ведутся вблизи города, а силовые структуры обеспечивают высокий уровень безопасности.

    «До сих пор выявляют еще схроны с оружием, с боеприпасами. Три года прошло, мы еще выявляем – на заводах, в каких-то схронах. Понятно, что это, скорее всего, отходя, в надежде на то, что вернутся, какие-то может спящие ячейки и что-то тут организовать. Силовики наши отрабатывают, еще раз повторюсь, на должном уровне все», – заявил Моргун.

    Мариуполь находится на юге ДНР на побережье Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. Власти подчеркивают, что продолжающаяся работа силовых структур помогает поддерживать стабильность и безопасность жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Рыбка рассказал, что современную западную технику при обороне Мариуполя получили только бойцы «Азова» и отдельные пехотные части, а морпехи продолжали использовать советские машины.

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    19 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Эксперт сообщил о провалившихся попытках ВСУ переправиться через Днепр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие успешно предотвратили попытки противника переправиться через Днепр на левый берег в районе Херсона, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, десантники Вооруженных сил России отразили все попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра в районе Херсона, передает ТАСС. Киселев заявил: « Там абсолютно каждый метр каждой земли под контролем наших десантников».

    По словам Киселева, ожесточенные бои продолжаются и на Запорожском направлении. В районах Малых и Больших Щербаков ВСУ регулярно предпринимают попытки контратак, однако пока не достигают успеха. Эксперт добавил, что украинские силы, осознавая истощение собственных резервов, стараются удержать позиции в ожидании возможного перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб, шестеро получили ранения.

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    19 мая 2025, 13:50 • Новости дня
    На Украине объявили эвакуацию из более 200 населенных пунктов в Сумской области

    Власти Украины сообщили о полной эвакуации 52 населенных пунктов в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области началась обязательная эвакуация из более 200 населенных пунктов, при этом полностью покинули свои дома жители уже 52 сел, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

    По словам Григорова, Новая Слобода стала 202-м населенным пунктом Сумской области, откуда проводится эвакуация. Он отметил, что полностью эвакуированы уже жители 52 населенных пунктов района, передает ТАСС.

    Ранее местные власти отмечали, что зона эвакуации будет расширена, в том числе на Новую Слободу Конотопского района и Марьяновку в Белопольской общине. Григоров также сообщал, что из Сумской области уже вывезены 58% людей, входящих в группы, подлежащие обязательному выезду.

    По оценкам администрации, в районах, находящихся вблизи зоны боевых действий, сейчас остаются порядка 35 тыс. человек.

    Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию жителей Белополья и Ворожбы. Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    19 мая 2025, 14:28 • Новости дня
    Главком ВСУ сменил командира бригады после потерь под Красноармейском

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинской армии произошла замена командира 59-й бригады после сообщений о значительных потерях личного состава на Красноармейском направлении.

    Как сообщает «Украинская правда», главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о смене командира 59-й бригады, которой ранее командовал Богдан Шевчук. Согласно источникам издания, ротация руководства произошла 15–16 мая и была вызвана сложной обстановкой для ВСУ на Красноармейском направлении, передает ТАСС.

    Новым командиром стал Александр Сак, который ранее возглавлял украинскую бригаду в районе Кременной. Причины замены официально не назывались, однако в бригаде отмечают, что Сырский мотивировал кадровое решение тяжелой ситуацией на фронте.

    Ранее, как напоминает «Украинская правда», в соцсетях украинские военнослужащие и журналисты сообщали о крупных потерях 59-й бригады и критиковали приказы Шевчука, что стало причиной проверки по распоряжению Сырского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорваться на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».

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    19 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Белоусов заявил о существенных потерях ВСУ на Шахтерском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия несет серьезные потери при наступлении российских военных на Шахтерском направлении, где 36-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада освободила населенный пункт Богатырь, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    «Сегодня вы уверенно продвигаетесь на Шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери», – поздравил министр бойцов бригады.

    Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Он отметил, что свыше 3,8 тыс. военнослужащих бригады при освобождении семи населенных пунктов награждены государственными наградами, двое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

    Белоусов выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять все поставленные задачи и надежно защищать интересы России.

    Об освобождении Богатыря в ДНР Минобороны сообщало 18 мая.

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    19 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM и 127 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 718 беспилотников, 605 ЗРК, 23 399 танков и других бронемашин, 1563 машины РСЗО, 25028 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 668 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России также поразили украинский военный аэродром. Ранее ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ.

    За минувшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    19 мая 2025, 09:56 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, подчеркнув освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам.

    О продвижении российских войск на краснолиманском направлении сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

    В эфире «России-24» он заявил: «Также видим продвижение на краснолиманском направлении. Важно учитывать населенный пункт, который был освобожден от ВСУ, – Торское. И теперь также примыкающие населенные пункты, куда наши подразделения устремили свои усилия».

    По словам Пушилина, российские подразделения после освобождения Торского продолжают активные действия в прилегающих районах. Особое внимание уделяется закреплению позиций и дальнейшему наступлению на сопредельные территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР. Российские военные заняли поселок Александрополь в ДНР. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило положение украинских войск возле Красного Лимана.

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    19 мая 2025, 08:29 • Новости дня
    Пленный рассказал, как инструктор ВСУ сломал солдату ключицу на обучении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время обучения инструктор 425-го полка ВСУ причинил одному из военнослужащих тяжелую травму, рассказал пленный украинский солдат.

    Инструктор 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» во время обучения сломал ключицу одному из военнослужащих, рассказал пленный украинский солдат Назар Стецешин, передает ТАСС.

    По его словам, «могли накричать, могли и ударить. У парня рука болела, а мы пристреливали автоматы. Он не мог автомат поднять. Это не понравилось инструктору. Он раз крикнул, второй раз. На четвертый раз он подошел к нему, завалил его на землю и сломал ключицу».

    Стецешин также сообщил, что после этого случая его и еще двоих человек отправили на позиции, а до места их сопровождали с помощью беспилотника. Он отметил, что командование не эвакуирует ни убитых, ни раненых, и если бы их не спасли, «то нас бы кассетами свои же и добили».

    Пленный рассказал, что был мобилизован, когда вышел в магазин, а жена подала его в розыск. По его словам, около двадцати дней он находился без вести пропавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал, что на контрактную службу начали набирать женщин-заключенных. Украинские военные заявили, что восемнадцатилетних украинцев принуждают проходить контрактную службу. Пленный также сообщил, что отступающих заключенных в рядах ВСУ расстреливают.

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    19 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СК возбудил более трех тысяч дел после атак ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Следствие открыло тысячи дел из-за обстрелов российских регионов, значительная часть расследований уже завершена, назначены реальные сроки наказания и пожизненное заключение.

    Более трех тысяч уголовных дел было возбуждено после обстрелов Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей, Крыма и других территорий, передает ТАСС.

    Глава СК Александр Бастрыкин уточнил, что наибольшее число атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

    Кроме того, глава Следственного комитета сообщил, что завершено расследование 432 уголовных дел против украинских военнослужащих и наемников. По его словам, вынесено 408 приговоров в отношении 547 человек. Им назначено наказание в виде лишения свободы от восьми с половиной лет до 29 лет, а также пожизненное лишение свободы.

    Бастрыкин подчеркнул: «Завершено расследование 432 уголовных дел, по которым уже состоялось 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих и наемников».

    Ранее уголовное дело по статье о теракте было возбуждено после обстрела частного домовладения в деревне Кукуевка Курской области. До этого СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльске.

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    19 мая 2025, 08:22 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус беспилотником в Шебекино

    Tекст: Ольга Иванова

    В белгородском Шебекино в результате атаки беспилотника пострадал водитель автобуса, которого доставляют в местную больницу с ранениями.

    По сообщениям губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале, украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего получил ранения водитель транспортного средства. Мужчина получил травмы в области живота и ног, бойцы местной самообороны доставляют его в Шебекинскую центральную районную больницу.

    Гладков также сообщил, что в ходе атаки повреждения получили два транспортных средства. Другие детали и информация о пострадавших не уточняются. На месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков БПЛА. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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