Германия перебросила 30 вертолетов НАТО в Литву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие военные вертолеты переброшены в Литву в рамках международных учений НАТО Griffin Lightning 2025, передает Интерфакс. Согласно сообщению Минобороны Литвы, учения пройдут с 3 по 23 мая, значительная часть маневров состоится на территории Литвы, Латвии, Польши и Эстонии.

Жители Литвы заметят активные полеты немецких военных вертолетов, которые начнутся в ближайшую субботу. В страну переброшено около тридцати машин: ударные вертолеты TIGER, транспортные NH90, тяжелые CH-53 и многоцелевые EC135. Полеты будут проходить в воздушном пространстве Литвы как днем, так и ночью, включая приграничные районы.

Военное ведомство подчеркнуло, что некоторые полеты будут выполняться на минимальной высоте – примерно 150 метров. Цель учений – отработка реализации планов обороны НАТО в регионе. Учения организованы многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Германии подтвердило, что уже несколько лет существует специальный оперативный план на случай вооруженного конфликта.