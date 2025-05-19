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В России предложили ликвидировать жилищно-строительные кооперативы
В Думу внесли законопроект о ликвидации жилищно-строительных кооперативов
Законопроект предусматривает обязательную ликвидацию жилищно-строительных кооперативов после того, как все их члены полностью выплатят паи за квартиры.
Депутаты Госдумы из комитета по строительству и ЖКХ во главе с Сергеем Пахомовым внесли проект закона о ликвидации жилищно-строительных кооперативов, передает ТАСС. Документ размещен в электронной базе Госдумы.
В пояснительной записке к проекту указано: «Концепция законопроекта направлена на ликвидацию ЖСК после выплаты последним членом такого кооператива пая за соответствующее жилое помещение, после чего собственники помещений в течение трех месяцев обязаны принять решение о реорганизации жилищного кооператива в товарищество собственников жилья либо об изменении способа управления многоквартирным домом».
Таким образом, после полной выплаты паев все собственники будут обязаны выбрать дальнейший способ управления домом, например, создать товарищество собственников жилья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуму внесли законопроект, который обязывает учреждения молодежной политики размещать Государственный флаг России. Законопроект также предусматривает обязательное исполнение Государственного гимна на торжественных мероприятиях и молодежных форумах.