В Госдуму внесен проект о размещении флага России в учреждениях молодежной политики

Tекст: Ольга Иванова

В Государственную думу внесен законопроект, обязывающий учреждения молодежной политики размещать Государственный флаг и исполнять Государственный гимн на торжественных мероприятиях и форумах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Инициатором законопроекта выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, принятие этих мер направлено на укрепление патриотического воспитания и уважения к государственной символике.

Метелев пояснил, что после принятия закона Государственный флаг будет размещаться на патриотических и молодежных центрах, а также в учреждениях талантливой молодежи. Он также отметил, что исполнение гимна станет обязательной частью торжественных мероприятий и молодежных форумов. Метелев подчеркнул значимость гимна для граждан России, назвав его «выдающейся смысловой композицией» и выразив уверенность в его способности пробуждать высокие чувства к стране и ее народу.

Законопроект продолжает курс на усиление патриотического воспитания, который ранее был закреплен в изменениях закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Эти изменения включают понятие патриотического воспитания и акцентируют внимание на формировании у молодежи ценностей гражданственности и уважения к истории.