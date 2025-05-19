Школьникам рассказали о 17 традиционных ценностях России

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве мероприятие прошло в формате живого диалога с участием общественных деятелей. Свои взгляды на приоритеты и идеалы будущего страны школьникам представили: руководитель ФАДН России Игорь Баринов, первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев, глава Дома народов России Анна Полежаева, вице-президент Газпромбанка Андрей Серов и издатель медиаплатформы «Умная страна» Ольга Ручьева, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках творческой игры школьники выступили в роли «детского правительства», где предложили пути устойчивого развития многонациональной России. По итогам их обсуждения, среди ключевых ценностей были особо выделены дети и русский язык.

Проект, посвящённый 17 ценностям, стартовал в 2024 году по инициативе Дома народов России при поддержке ФАДН. Концепция была разработана совместно с Институтом изучения детства, Минпросвещением и Росдетцентром.

Игорь Баринов подчеркнул историческую преемственность в национальной политике: «Испокон веков у нас был один принцип: дать людям возможность говорить на своем языке, молиться по своей вере, и лучших представителей народов привлекать к управлению. Этот подход сохраняется и сегодня. Мы — многонациональная страна, и именно в этнокультурном многообразии кроется наша сила».

«Мне посчастливилось говорить с молодежью о созидательном труде — это основа всего. Ведь труд — это то, что объединяет всех нас, независимо от веры или происхождения. Он пронизывает всю человеческую жизнь — и прошлое, и настоящее, и будущее», – поделился своим отношением к одной из главных ценностей Бугаев.

«Эти ценности у нас в крови, с молоком матери, — добавил он. — Помогая детям осознать их, мы воспитываем подлинных граждан своей страны».

Анна Полежаева, руководитель Дома народов России, отметила важность участия молодежи в подобных инициативах: «Мы сегодня работаем сообща: и ведомства, и партнеры, и дети. Президент обозначил стратегию, а мы стараемся её реализовать. И сегодняшняя встреча — это вклад в общее дело. Мы видим в школьниках будущих лидеров, тех, кто будет принимать решения завтра».

Она подчеркнула, что ценности нельзя навязать – их нужно осознать. «Например, ценность жизни — первая в нашем ценностном компасе. Понимание того, на чём строится твоя жизнь, важно каждому», – сказала Полежаева. По ее мнению, главное — наладить диалог с молодежью и услышать, какие ориентиры они считают приоритетными для страны. Ведь именно дети — те, кто будет формировать облик завтрашней России.