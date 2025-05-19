После массовой драки с участием подростков в Махачкале возбудили дело

Tекст: Мария Иванова

Уголовное дело по статье «хулиганство» возбуждено следственным отделом по Советскому району Махачкалы, передает ТАСС.

Руководитель пресс-службы следственного управления СК по Дагестану Оксана Тенетова уточнила, что речь идет о массовой драке в сквере имени Фазу Алиевой 16 мая.

По версии следствия, в конфликте участвовали не менее 50 человек, среди которых были подростки. Нарушение общественного порядка сопровождалось агрессивными действиями, приведшими к задержанию нескольких участников. В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанных.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», – заявила Тенетова. Известно, что подростки координировали свои действия через социальные сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале полиция задержала 67 человек после массовых драк среди подростков.

В числе задержанных оказались 35 несовершеннолетних, а на их родителей составили административные протоколы.