Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Подозреваемому в похищении человека в Ингушетии предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение жителю Ингушетию по делу о похищении человека
Предполагаемый участник похищения 28-летнего мужчины с применением оружия в селе Яндаре был арестован и официально обвинен в совершении преступления, сообщило Следственное управление СК России по Ингушетии.
Арестованному в Ингушетии мужчине предъявлено обвинение в похищении человека. Речь идет о 25-летнем жителе селения Яндаре, подозреваемом в участии в похищении 28-летнего мужчины вечером 10 мая возле продуктового магазина в селе Яндаре. По информации следствия, преступление было совершено группой из не менее шести человек с применением оружия.сообщает РИА «Новости».
Похищенного мужчину, по данным регионального СК, избили и вывезли в лесополосу на окраине селения, где позже бросили. Пострадавший был госпитализирован с различными телесными повреждениями. По словам самого потерпевшего, похитители не выдвигали к нему никаких требований.
В СКР заявили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, а также с применением оружия. Арест подозреваемого продлен до 10 июля 2025 года. Правоохранительные органы продолжают розыск остальных участников преступления.
Следственный комитет России сообщил, что группа вооруженных мужчин насильно увезла 28-летнего жителя Ингушетии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.