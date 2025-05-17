Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Марочко заявил о новых возможностях после взятия Александрополя
Продвижение российских войск в ДНР после освобождения Александрополя открывает дополнительные возможности для дальнейших наступательных действий на Часов Яр, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Освобождение Александрополя российской армией создает важные условия для дальнейшего продвижения в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул стратегическое значение этого успеха, отметив, что теперь «открываются серьезные оперативные просторы» для последующего взятия Часова Яра.
По словам Марочко, дзержинское направление подтверждает продвижение российских войск на широком участке фронта, включая донецкое и южнодонецкое направления. Он считает, что дальнейшие действия будут оказывать значительное влияние на продвижение к Часову Яру, который играет ключевую роль для ДНР.
Эксперт добавил, что удержание Александрополя даст возможность российским бойцам двигаться вперед и по другим направлениям в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Александрополь в Донецкой народной республике.