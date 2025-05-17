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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    17 мая 2025, 13:29 • Новости дня

    Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Осетии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ, смягчающий условия получения гражданства для граждан Абхазии и Южной Осетии.

    Введен новый порядок для желающих получить российское гражданство, упрощающий ряд требований для людей из Абхазии и Южной Осетии, указано на портале официальной и правовой информации.

    Документ предусматривает возможность выдачи паспортов РФ не только на территории России, но и непосредственно в Абхазии и Южной Осетии уполномоченными лицами.

    Согласно указу, из перечня требований исключено обязательное условие о постоянном проживании на территории России в течение пяти лет после выдачи вида на жительство и до подачи заявления на гражданство. Теперь граждане Абхазии и Южной Осетии, проживающие в своих республиках на постоянной основе, могут подать заявление в российское дипломатическое представительство в своем регионе.

    Для граждан этих республик, находящихся на территории России, предусмотрено обращение в территориальные органы МВД РФ по месту пребывания или жительства. В случае отсутствия регистрации заявление можно подать по фактическому месту проживания в России.


    16 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Владимиру Путину составил 81,2%, увеличившись на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущей неделей. Одобрение деятельности президента выросло на 0,9 п.п. и составило 79,2%, передает ТАСС.

    Деятельность правительства России одобряют 52,7% опрошенных, а работу главы правительства Михаила Мишустина – 53,5%. Уровень доверия Мишустину составил 62,3%.

    Также ВЦИОМ выяснил отношение россиян к лидерам парламентских партий: 34,5% респондентов выразили доверие лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,7% , лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,7% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% .

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36,8%, КПРФ – 9,9%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России – За правду» – 4% и «Новых людей» – 6,4%.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос с 5 по 11 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


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    15 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин продлил план обороны России до 2027 года

    Путин продлил действие плана обороны России еще на два года

    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении плана обороны, увеличив срок его действия до 2027 года.

    Президент России Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации на два года, передает ТАСС. Согласно опубликованному указу, срок действия плана теперь охватывает период с 2021 по 2027 год.

    В документе указано: «Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы». Данный шаг означает, что текущая концепция обороны будет действовать еще два года сверх ранее запланированного срока.

    Речь идет об указе главы государства «О введении в действие плана обороны Российской Федерации». Содержание документа не раскрывалось. Он был введен в действие в 2020 году и первоначально действовал до 2025 года. Теперь срок его действия продлен до 2027 года.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    17 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможная личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает серьезное беспокойство у украинских чиновников, опасающихся утраты поддержки без посредников из США, пишет Telegraph.

    По данным издания, именно перспектива такой встречи сегодня не дает чиновникам в Киеве покоя, передает РИА «Новости».

    Журналисты отмечают, что даже обсуждение такой встречи уже является унижением для руководителей стран Евросоюза, которые надеялись на новые антироссийские санкции от Вашингтона.

    По мнению Telegraph, возможные переговоры Путина и Трампа вызывают тревогу у украинских властей, поскольку они опасаются остаться без поддержки, если диалог между главами России и США пройдет без учета их позиции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Песков также заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.

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    17 мая 2025, 09:37 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит
    Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит
    @ Pavel Byrkin/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отправил официальную телеграмму с приглашением лидерам и генсеку Лиги арабских государств принять участие в саммите 15 октября.

    «Уважаемые главы государств и правительств... Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», – указаны его слова на сайте Кремля.

    В обращении президент выразил намерение продолжать развивать диалог с ЛАГ и укреплять дружественные отношения со всеми странами объединения.

    Президент выразил уверенность, что предстоящая встреча будет способствовать развитию многопланового сотрудничества, а также поиску решений для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Путин отметил, что нынешний саммит ЛАГ проходит в сложное время, когда эскалация палестино-израильского конфликта привела к гибели десятков тысяч мирных жителей и резкому росту напряженности в регионе. Он подчеркнул особую важность роли ЛАГ как механизма диалога и взаимодействия.

    Президент указал, что Россия поддерживает коллективные усилия арабских государств по политико-дипломатическому урегулированию региональных противоречий и считает необходимым решение спорных вопросов только в рамках международного права, с уважением к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона.

    Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну по случаю саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре.

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    14 мая 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин поздравил школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин поздравил школьников с триумфальным выступлением и отметил, что они достойно представили Россию, продемонстрировав глубокие знания, выдержку и командную сплоченность. Президент подчеркнул, что все десять участников российской сборной впервые в истории соревнований получили золотые медали.

    В обращении глава государства выразил уверенность, что творческий и интеллектуальный потенциал ребят поможет им добиваться успехов в учебе и в будущей профессии. Путин отдельно отметил созидательную роль организаторов олимпиады для международного научного и гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.

    «Желаю вам успехов и всего самого доброго», – добавил президент.

    Международная Менделеевская олимпиада по химии проводится ежегодно и собирает участников из многих стран мира. В этом году все представители российской команды стали обладателями главных наград.

    Лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде. Он указал, что в России курс химии длится дольше, чем во многих других странах, ученики имеют доступ не только к российским, но и к иностранным учебникам, а с прошедшими отбор в российскую команду занимаются университетские преподаватели.

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    14 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации РФ в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Песков: Путин вряд ли огласит состав делегации России в Стамбуле в заявлении для СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не будет объявлен после встречи с малайзийским премьером.

    Песков подчеркнул, что сейчас внимание уделяется российско-малайзийским отношениям и исключил вероятность оглашения членов делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле во время предстоящего заявления Владимира Путина для прессы, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщил, что Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Напомним, в среду в Зеленой гостиной Кремля стартовала встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

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      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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