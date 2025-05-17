Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Осетии

Tекст: Александра Юдина

Введен новый порядок для желающих получить российское гражданство, упрощающий ряд требований для людей из Абхазии и Южной Осетии, указано на портале официальной и правовой информации.

Документ предусматривает возможность выдачи паспортов РФ не только на территории России, но и непосредственно в Абхазии и Южной Осетии уполномоченными лицами.

Согласно указу, из перечня требований исключено обязательное условие о постоянном проживании на территории России в течение пяти лет после выдачи вида на жительство и до подачи заявления на гражданство. Теперь граждане Абхазии и Южной Осетии, проживающие в своих республиках на постоянной основе, могут подать заявление в российское дипломатическое представительство в своем регионе.

Для граждан этих республик, находящихся на территории России, предусмотрено обращение в территориальные органы МВД РФ по месту пребывания или жительства. В случае отсутствия регистрации заявление можно подать по фактическому месту проживания в России.



