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Минобороны заявило об уничтожении двух БПЛА за одну ночь
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
В Минобороны сообщили об успешном уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа, сбитых ночью в небе над соседними российскими регионами.
Минобороны России проинформировало, что с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС.
Один из БПЛА был сбит над Белгородской областью, второй – над Курской областью.
Представители ведомства отметили: «С 22:00 мск 16 мая до 06:00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области». Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о ликвидации двух беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что системы водоснабжения города повреждены после удара украинского беспилотника.