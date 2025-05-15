Эксперты: Победа в ВОВ стала фундаментом духовного единства российского общества

Tекст: Олег Исайченко

«Великая Победа – это один из главных и глубоких символов для нашего народа. И сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, уроки ВОВ не утратили своей актуальности», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его мнению, Победа является символом неразрывной связи поколений, напоминает об общих ценностях и необходимости сохранения исторической памяти. «И в этом юбилейном году мы не только с уважением вспоминаем героев прошлого, но и обращаем свой взор к современным защитникам страны», – подчеркнул аналитик.

В схожем ключе высказался и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он напомнил, что именно в этом регионе в 2025 году «был дан решительный и суровый бой» противнику. При этом поддержка героев СВО стала общенациональным делом. «Фронту оказывается не имеющая аналогов по масштабу помощь», – заметил спикер.

По мнению Владимира Шаповалова, члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ, цивилизационный код нашей страны составляют именно патриотизм и служение Отечеству. К основным чертам российского общества он также относит коллективизм, соборность, командность и единство, которые всегда проявлялись в самые сложные минуты истории государства.

Поэтому победа в Великой Отечественной стала одними из самых ярких символов в российском искусстве, напоминает Денис Майданов, первый зампред комитета по культуре Госдумы. Подвиг народа пронизывает все сферы культуры: от литературы до кинематографа. «Эта память служит источником вдохновения для новых поколений, воспитывая в них чувство долга и преданности Родине», – замечает он.

Российская молодежь также вносит огромный вклад в сохранение исторической памяти, добавляет Ольга Занко, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. По ее словам, в этом году молодое поколение впервые стало не просто зрителем парада Победы, но и организатором празднования. «Волонтерство превратилось в эффективный инструмент патриотического воспитания», – отмечает она.

Память о подвиге советского народа хранится во многих государствах мира, акцентирует Наталья Шадрина, руководитель исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». «В этом году акция прошла в 120 странах. Это один из главных символов Победы», – сообщила спикер

Великая Отечественная стала священной войной для россиян, напомнил в свою очередь историк Вардан Багдасарян. «Такие противостояния ведутся на уровне ценностей, идентичностей. На уровне самого существования народов. Добро уже взяло верх над злом в 1945 году. И оно возьмет его еще в очередной раз сегодня», – заключил он.